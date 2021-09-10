Taliban kontrolündeki Afganistan'dan 100'den fazla yabancı yolcuyu çıkaran uçak Doha'ya indi

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Taliban kontrolündeki Kabil'den 100'den fazla insanı taşıyan bir uçak Katar'ın başkenti Doha'ya indi. Bu, ABD ve müttefiklerinin yürüttüğü kaotik tahliye sürecinin bitmesinin ardından Kabil Havalimanı'ndan gerçekleştirilen ilk sivil uçuş oldu.

Yetkililer, Katar Havayolları uçağının aralarında ABD, Britanya, Kanada, Ukrayna, Hollanda ve Alman vatandaşları da bulunan 113 kişiyi taşıdığını ifade etti. Bu kişiler, ilk olarak Doha'da Afganistan'dan tahliye edilen diğer insanların da bulunduğu bir merkezde kalacak.

Katar Afganistan Özel Temsilcisi, yapılanın bir tahliye uçuşu değil; normal uçuş olduğunu ifade ederken, cuma günü başka bir uçuşun daha gerçekleştirileceğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar ve Taliban yetkililerine teşekkür ederken uçuşun Washington'un ülkede bulunan vatandaşlarını çıkarmaya devam etmeye bağlılığının "somut bir kanıtı" olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price uçakta 10 ABD vatandaşı ve 10 da ABD'de kalıcı barınma hakkı bulunan kişinin bulunduğunu ifade etti. Kanada 43, Britanya ve Hollanda da 13'er vatandaşının uçakta bulunduğunu ifade etti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü daha önce uçuşla ilgili konuşurken, "Taliban esneklik gösterdi ve bu konudaki temaslarımızda çok profesyonel davrandılar" dedi.