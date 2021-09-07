Taliban kontrolündeki Afganistan'da üniversiteler açıldı: Dersliklerde kadın ve erkekleri perde ayırıyor

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Afganistan'ın Taliban'ın kontrolüne geçmesinin ardından ilk kez açılan üniversitelerin bazılarında kadın ve erkek öğrenciler dersliklere çekilen perdelerle ayrıldı. Bazı üniversitelerde ise kadınların tamamen erkek öğrencilerden ayrıldığı belirtildi.



Afganistan'ın en büyük kentleri Kabil, Kandahar ve Herat'tan öğrenciler ve eğitmenler Reuters'a kadınların ya bir perde ile dersliklerde ayrıldığını ya da ayrı eğitim gördüklerini, üniversite kampüslerinin sadece belirli yerlerine gidebildiklerini ifade etti.

Kabil Üniversitesi'nde öğrenci olan Anjila, "Perde koymak kabul edilemez. Sınıfa girdiğimde kendimi çok kötü hissettim. Kademe kademe 20 yıl öncesine dönüyoruz" dedi.

Anjila, Taliban kontrolünden önce de kadınlar ve erkeklerin dersliklerde ayrı oturduğunu, ancak odanın bir perde ile bölünmediğini ifade etti.

Bir özel okul birliğinin kullandığı dökümanda kadın öğrencilerin ayrı kapılardan girmeleri, kadın öğretmenlerden ders almaları, hijab gitmelere gerektiği ve dersliklerin perdeyle ayrılması gerektiği gibi kurallar yer alıyordu. Reuters, bunun resmi Taliban politikası olup olmadığını doğrulayamadıklarını belirtti.

Taliban 1996-2001 yılları arasında Afganistan'ı kontrol ettiğinde kadınların okula veya üniversiteye gitmesi ve çalışması yasaklanmıştı. Batı ülkeleri Taliban'ın kadınlara yönelik politikalarını yakından takip ediyor.