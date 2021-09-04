Taliban, kontrolünde olamayan son vilayetin düştüğünü iddia etti; direniş yalanladı

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Taliban kaynakları, radikal İslamcı militan grubun 'direnişin son kalesi' olarak nitelendirilen Pençsir vilayetini ele geçirdiğini iddia etti.

Reuters'a konuşan bir komutan, "Allah'ın izniyle Afganistan'ın tamamını kontrol ediyoruz. Pençsir'de bela yaratanlar yenildi ve artık bizim komutamızda" dedi.

İddiayı iki Taliban kaynağı daha doğrularken, direniş grupları Pençsir'in düşmediğini ifade etti.

Taliban bağlantılı Facebook hesaplarında Kabil'de kutlama için militanların havaya silah sıktığı görüldü. Reuters'a konuşan kaynaklar havaya sıkılan kurşunların 17 kişiyi öldürdüğünü ifade etti.

Taliban'da çöken hükümetin başkan yardımcısı ve muhalif güçlerin liderlerinden Emrullah Saleh, "henüz teslim olmadıklarını" söyledi.

Bir BBC gazetecisi tarafından Twitter üzerinden paylaşılan videoda Saleh'in, "Zor durumda olduğumuz bir gerçek. Taliban işgali altındayız. Ancak hattı koruduk, direndik" dediği duyuluyor.

Pençsir'deki güçlerin komutanı Ahmed Mesud da Pençsir'in kontrolünün hala kendilerinde olduğunu belirtti.