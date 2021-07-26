Taliban, Kandahar'a yaklaştıkça ABD hava saldırılarını sıklaştırıyor

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ABD, Taliban Kandahar şehrine yaklaştıkça Afganistan'ın güneyindeki hava saldırılarını sıklaştırmaya başladı.

Taliban hareketinin "ruhani başkenti" kabul edilen ve Afganistan'ın en büyük ikinci kenti olan Kandahar'ın Taliban kontrolüne geçmesinin ABD ve NATO'nun desteklediği Kabil hükümetine büyük bir darbe vuracağı değerlendirmesinde bulunuluyor.

Wall Street Journal'ın aktardığına göre ABD, son günlerde bölgede Taliban'a karşı yaklaşık bir düzine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Taliban güçleri geçen haftalarda Kandahar'a doğru onlarca kilometre yol kat etti ve bu sırada Panjwai ve Arghandab vadilerinde birçok toprağın kontrolünü sağladı. Taliban'ın Kandahar'ı üç yönden kıstırmaya çalıştığı belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie hafta sonu Kabil'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD, son günlerde Afgan güçlerine destek vermek amacıyla daha yoğun hava saldırıları düzenlemeye başladı ve Taliban'ın saldırılarını devam ettirmesi halinde bu yoğun desteği sürdürmeye hazırız" dedi.