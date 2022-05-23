Taliban, kadın haber sunucularının yüzlerini peçe ile örtmesini zorunlu kıldı

Afganistan’da Taliban, kadınlar üzerindeki baskılarını artırmaya devam ediyor. Taliban yönetimi son olarak bütün kadın haber sunucularının yüzlerini peçe ile örtmelerini zorunlu kıldı.

Time’da yer alan habere göre, Taliban son olarak Afganistan’daki televizyon kanallarındaki tüm sunucu kadınların yüzlerini örtmelerini zorunlu kıldı. Kararın duyurulmasından sonra birkaç televizyon kanalında kadın sunucuların yüzlerinin peçe ile örtüldüğü görüldü.

Taliban’ın Enformasyon ve Kültür Bakanlığı, söz konusu kararın “final” olduğunu ve “tartışılamaz” olduğunu söyledi.

Taliban, 2021’in Ağustos ayında Afganistan’da yönetim ele geçirdiğinde ilk başlarda kadınların giyimine yönelik kısıtlamalar duyurmamıştı. Geçen haftalar içinde Taliban, kadınlarla ilgili politikalarını yeniden sertleştirerek burkayı zorunlu kıldı. Taliban, kadınların evden yalnızca “gerekli olduğunda” çıkması gerektiğini de açıkladı.

Taliban yönetimi, uluslararası toplumdan gelen baskılara, rağmen kız çocuklarının eğitim almasını da engelliyor.