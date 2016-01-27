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Dünya
Deutsche Welle

Taliban Kabil'i karanlığa gömdü

Afganistan'da Taliban militanlarınca bir yüksek gerilim hattına düzenlenen saldırı, başkent Kabil'in büyük kısmının elektriksiz kalmasına yol açtı.

27 Ocak 2016 11:13


Afganistan elektrik dağıtım şirketi Breşna'nın yetkilisi Mirvaiz Alimi, Alman Basın Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, başkent Kabil'e elektrik sağlayan önemli bir yüksek gerilim hattına saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırının Beğlan vilayetinin Dand-i Şahabuddin mevkiinde meydana geldiğini belirten yetkili, "Hat, Özbekistan üzerinden Kabil ve Parvan'a elektrik sağlıyordu. Geçici olarak Tacikistan'dan elektrik temin etmeye başladık. Buna rağmen başkentin yarısı elektriksiz kaldı" dedi.

Yüksek gerilim hattı onarılıncaya kadar durumda bir değişikliğin olmayacağını belirten Afgan yetkili, söz konusu bölge Taliban'ın denetiminde olduğundan bunun için bir tarih veremeyeceğini söyledi. Mirvaiz Alimi, "Güvenlik güçleri Taliban'ı hızla bölgeden uzaklaştıracaklarına dair bana söz verdiler" dedi.

Taliban'la çatışma çıktı

Afganistan'da yayın yapan "Tolo News" televizyonu, güvenlik güçlerinin Beğlan vilayetinde operasyona başladığını duyurdu. Yerel yetkililere dayandırılan habere göre, saldırıya uğrayan yüksek gerilim hattı yakınlarında Taliban militanlarıyla çatışma çıktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Afganistan TalibanKabilBreşnaMirvaiz Alimi Alman Basın AjansıBeğlanDand-iParvanTacikistanAfganTalibanAlimiNews34;Deutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/HS

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