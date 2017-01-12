Taliban Kabil'de kaçırdığı iki profesörün videosunu paylaştı

Taliban, geçen sene Afganistan'ın başkenti Kabil'de kaçırdığı profesörler Amerikalı Kevin King ve Avusturalyalı Timothy Weekes'e ait olduğu düşünülen bir video yayınladı.

Pentagon, güvenlik güçleri gibi giyinmiş silahlı kişilerin çalıştıkları Kabil'deki Amerikan Üniversitesi'nin dışındaki arabalarından kaçırdığı profesörleri kurtarmak için ABD'nin bir operasyon düzenlediğini, ancak başarısız olduğunu açıklamıştı.

Taliban'ın internetten paylaştığı ve 1 Ocak'ta çekildiği görülen videoda, iki adam "iyi koşullarda" tutulduklarını söylüyorlar.

ABD Dışişleri Bakanlığı videonun sahte olup olmadığıyla ilgili bir açıklama yapmazken, Avusturalya Dışişleri Bakanlığı, farklı hükümetlerle yakın ilişki içinde Avusturalyalı adamın bulunması için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.