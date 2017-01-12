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BBC Türkçe

Taliban Kabil'de kaçırdığı iki profesörün videosunu paylaştı

Taliban örgütü Afganistan'da başkenti Kabil'de üniversitelerin önünden kaçırdığı Amerikalı ve Avusturalyalı profesörlere ait olduğu düşünülen bir video yayınladı. Video, iki profesörün kaçırıldıklarından beri ortaya çıkan ilk görüntüleri.

12 Ocak 2017 11:35

Taliban, geçen sene Afganistan'ın başkenti Kabil'de kaçırdığı profesörler Amerikalı Kevin King ve Avusturalyalı Timothy Weekes'e ait olduğu düşünülen bir video yayınladı.

Pentagon, güvenlik güçleri gibi giyinmiş silahlı kişilerin çalıştıkları Kabil'deki Amerikan Üniversitesi'nin dışındaki arabalarından kaçırdığı profesörleri kurtarmak için ABD'nin bir operasyon düzenlediğini, ancak başarısız olduğunu açıklamıştı.

Taliban'ın internetten paylaştığı ve 1 Ocak'ta çekildiği görülen videoda, iki adam "iyi koşullarda" tutulduklarını söylüyorlar.

ABD Dışişleri Bakanlığı videonun sahte olup olmadığıyla ilgili bir açıklama yapmazken, Avusturalya Dışişleri Bakanlığı, farklı hükümetlerle yakın ilişki içinde Avusturalyalı adamın bulunması için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

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