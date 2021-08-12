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Dünya

Taliban, Kabil'e yaklaşıyor; 10'uncu vilayet merkezi ele geçirildi

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12 Ağustos 2021 10:59

T24 Dış Haberler

Afganistan’da ilerleyişini sürdüren Taliban militanları, Gazni vilayetinin merkezini de ele geçirdi. Kabil’e yaklaşan Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirdiği vilayet sayısı 10 oldu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Afganistan’da yerel yetkililer, Kabil’e 150 kilometre uzaklıktaki Gazni vilayetinin merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini aktardı. Gazni’de çatışmaların sürdüğü belirtildi.

İsmini vermeyen Afgan yetkili, Gazni'de tüm yerel hükûmet yetkililerinin Kabil'e doğru tahliye edildiğini söyledi. 

Gazni, Taliban’ın bir hafta içinde ele geçirdiği 10’uncu vilayet merkezi oldu.

İşte gün gün Taliban’ın ele geçirdiği vilayet merkezleri…

6 Ağustos: Nimruz vilayetinin başkenti Zaranc

7 Ağustos: Cevzcan vilayetinin başkenti Şibirgan

Taliban militanları 8 Ağustos’ta üç vilayet merkezini ele geçirmişti:

8 Ağustos: Sar-i Pol vilayetinin başkenti Sar-i Pol

8 Ağustos: Kunduz vilayetinin merkezi Kunduz

8 Ağustos: Tahar vilayetinin merkezi Talukan

9 Ağustos: Samangan vilayetinin merkezi Aybek

10 Ağustos: Baglan vilayetinin merkezi Pul-i Humri

10 Ağustos: Farah vilayetinin merkezi Farah

11 Ağustos: Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad

12 Ağustos: Gazni vilayetinin merkezi Gazni

 

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