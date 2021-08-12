Taliban, Kabil'e yaklaşıyor; 10'uncu vilayet merkezi ele geçirildi

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Afganistan’da ilerleyişini sürdüren Taliban militanları, Gazni vilayetinin merkezini de ele geçirdi. Kabil’e yaklaşan Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirdiği vilayet sayısı 10 oldu.
Reuters'ta yer alan habere göre, Afganistan’da yerel yetkililer, Kabil’e 150 kilometre uzaklıktaki Gazni vilayetinin merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini aktardı. Gazni’de çatışmaların sürdüğü belirtildi.
İsmini vermeyen Afgan yetkili, Gazni'de tüm yerel hükûmet yetkililerinin Kabil'e doğru tahliye edildiğini söyledi.
Gazni, Taliban’ın bir hafta içinde ele geçirdiği 10’uncu vilayet merkezi oldu.
İşte gün gün Taliban’ın ele geçirdiği vilayet merkezleri…
6 Ağustos: Nimruz vilayetinin başkenti Zaranc
7 Ağustos: Cevzcan vilayetinin başkenti Şibirgan
Taliban militanları 8 Ağustos’ta üç vilayet merkezini ele geçirmişti:
8 Ağustos: Sar-i Pol vilayetinin başkenti Sar-i Pol
8 Ağustos: Kunduz vilayetinin merkezi Kunduz
8 Ağustos: Tahar vilayetinin merkezi Talukan
9 Ağustos: Samangan vilayetinin merkezi Aybek
10 Ağustos: Baglan vilayetinin merkezi Pul-i Humri
10 Ağustos: Farah vilayetinin merkezi Farah
11 Ağustos: Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad
12 Ağustos: Gazni vilayetinin merkezi Gazni