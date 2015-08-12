Taliban IŞİD'i kınadı



IŞİD, internet üzerinden yayınladığı bir videoda Afganistan'da çok sayıda tutukluyu öldürdüğünü ilan etti. IŞİD militanlarının, Afganları vücutlarına bağladıkları patlayıcı maddeleri patlatarak katlettikleri bildirildi.

Videonun, Afganistan'ın doğusundaki bir köyde geçen haziran ayında çekildiği belirtiliyor.

Görüntülerin ardından bir açıklama yapan Taliban, IŞİD'in eylemini kınadı. Açıklamada, "IŞİD eylemcilerinin beyaz sakallı köy yaşlılarını ve diğer köylüleri patlayıcı maddelerle nasıl öldürdüğünü gösteren videonun dehşet verici olduğu" belirtildi.

Taliban, "İslam kisvesi altında işlenen bu suçların ve diğer kanlı eylemlerin kabul edilemeyeceğini" savundu.

Afganistan'da da hakimiyet kurmaya çalışan IŞİD, Taliban'la mücadele içinde. Taliban'ın kendisi de Afganistan'da sık sık kanlı eylemler düzenliyor.