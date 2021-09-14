Taliban'ın üst düzey iki lideri öldü mü?

T24 Dış Haberler

Taliban'ın en bilinen iki liderinin halkın karşısına uzun süredir çıkmaması, Afganistan'da kurulan yeni hükümetin başbakanı ve dini liderinin ölü olduğuyla ilgili söylentilere sebep aldı.

Taliban grubunun lideri Molla Hibetullah Ahundzade, militanların Kabil'i ele geçirmesinin üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen kameraların karşısına geçmedi. Taliban sözcüsü, ölüm iddialarını yalanladı.

Afganistan Analistler Ağı da Ahundzade'nin hiçbir halka açık ve özel toplantılara katılmamasının artık hayatta olmadığına işaret ettiğini söyledi.

Taliban'ın siyasi kolunun lideri Abdulgani Birader de bir süredir hiç görüntülenmedi.

The Guardian'ın aktardığına göre Afganistan'da Birader'in bakanlıkların nasıl bölüneceği konusunda çıkan tartışmada başka bir Taliban üyesiyle kavga edip yaralandığı veya öldüğü konuşuluyor.

Taliban, İngilizce bir mesaj yayımlayarak Birader'le ilgili iddiaları da yalanladı.