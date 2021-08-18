Taliban'ın kurduğu kontrol noktalarında havalimanına gitmeye çalışan kadın ve çocuklara şiddet uyguladığı iddia edildi

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkeyi terk etmek için havalimanına giden kadın ve çocuklara Taliban militanlarının kurdukları kontrol noktalarında saldırdığı ifade edildi.

Afganistan'ın kara sınırlarını Taliban kontrol ettiği için, ülkeden an itibariyle sadece hava yolu ile çıkılabiliyor. Havalimanında meydana gelen izdihamın ardından ABD ordusu havalimanının kontrolünü sağlamıştı, ancak Taliban havalimanına giden yollara kontrol noktaları kurmuştu.

Taliban, ABD'ye havalimanına gitmek isteyenlere güvenli geçiş hakkı tanınacağını söylemişti, ancak Afganistan'dan gelen haberlere göre havalimanı yolunda şiddet olayları görüldü. Kontrol noktasını geçip havalimanına gitmek isterken Taliban mensupları tarafından dövülüp kırbaçlanarak yaralandıkları belirtilen kadın ve çocukların fotoğrafları paylaşıldı.

Çok sayıda insanın havalimanına ulaşabildiğini belirten ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "İnsanların geri çevrildiği ve hatta şiddete uğradığı ile ilgili bilgiler aldık. Bu sorunları çözmek için bir kanal üzerinden Taliban'la görüşüyoruz" dedi.

The Guardian'a konuşan Kabil kaynakları, Taliban'ın belge kontrolü yaptığını ve bazı insanların kontrol noktasını geçmesine izin vermediğini belirtti.