Taliban'ın kontrolündeki Afganistan'da yoksulluk derinleşiyor; aileler kız bebeklerini para ve çeyiz karşılığında satıyor

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Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’da derinleşen ekonomik kriz nedeniyle açlık sınırında yaşayan aileler küçük kız çocuklarını para karşılığında evlendirmeye başladı. UNICEF yetkilisi “20 günlük kız bebeği çeyiz karşılığında evlendirme anlaşması yapan aileler olduğuna ilişkin haberler alıyoruz” dedi.

NBC News’da yer alan haber, Taliban yönetimindeki Afganistan’da küçük kız çocuklarının para karşılığında evlendirildiği koşulları gözler önüne serdi.

Afganistan’ın batısındaki Herat vilayetinin Shaidai kasabasında, çocukların sokaklarda dilencilik yapmaya başladığı, evlerini ısıtmak için çöpleri karıştırdığı aktarıldı.

Haberde, 8 yaşındaki Benazir isimli bir kız çocuğunun 2000 dolara karşılık gelen bir miktar karşılığında evlendirileceği aktarıldı. Benazir’in babası Murad Khan, aylardır iş bulamadığını söyleyerek “Bu ailede 10 kişiyiz. Bir kişiyi feda ederek 10’unu hayatta tutmaya çalışıyorum” dedi.

Yapılan son araştırmalar, Afganistan'daki kızların yüzde 28'inin 18 yaşına gelmeden, yüzde 4'ünün ise 15 yaşından önce evlendiğini gösteriyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Afganistan’da çocukların evlendirilmesinde ciddi bir artış olduğunu söyledi. UNICEF yetkilisi Henrietta Hore “20 günlük kız bebeği çeyiz karşılığında evlendirme anlaşması yapan aileler olduğuna ilişkin haberler alıyoruz” dedi.

Afganistan’da yoksulluk uzun bir süredir insanların açlık sınırında yaşamasına neden oluyor. Dünya Bankası verilerine göre, Afganistan’ın kamu harcamalarının yüzde 75’i ABD ve diğer ülkeler tarafından sağlanıyordu. Öte yandan ağustos ayında ABD ve NATO güçlerinin ülkeden çekilmesi, Taliban’ın kontrolü ele almasıyla bu yardım durduruldu.

BM Dünya Gıda Programı’na göre, Afganistan’da nüfusun yarısından fazlası ve 3.2 milyon çocuk açlık ve kötü beslenmenin eşiğinde.