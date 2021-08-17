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Dünya
BBC Türkçe

Taliban'ın Kabil'e dönüşü: Batı, Afganistan'ı nasıl terk etti?

Afganistan'da 6 Ağustos'ta yıllar sonra ilk kez bir vilayet merkezini ele geçiren Taliban, 9 gün sonra başkent Kabil'i de ele geçirerek 20 yıl sonra Afganistan'da yeniden kontrolü sağladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Doç. Dr. Hakan Güneş, Taliban'ın bu denli hızlı ilerlemesinin önünü açan faktörleri BBC Türkçe'den Ege Tatlıcı'ya anlattı.

17 Ağustos 2021 21:54

https://www.youtube.com/watch?v=whtkoibWnrs

Taliban, Afganistan'da 6 Ağustos'ta yıllar sonra ilk kez bir vilayet merkezini ele geçirdi.

9 gün sonra 15 Ağustos'ta ise başkent Kabil'i de ele geçirerek 20 yıl sonra Afganistan'da yeniden kontrolü sağladı.

Hızla ilerleyen Taliban savaşçıları karşısında on binlerce kişi evlerini terk etti, çoğu Kabil'e, bir kısmı da komşu ülkelere kaçtı.

Kabil'de kaos yaşanırken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden kaçtı. Binlerce Afgan vatandaşı da aynısını yapmaya çalışıyor.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Doç. Dr. Hakan Güneş Taliban'ın bu denli hızlı ilerleyebilmesindeki faktörleri BBC Türkçe'ye anlattı.

Video - Haber: Ege Tatlıcı

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