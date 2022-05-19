Taliban'ın İçişleri Bakanı Vekili: 'Yaramaz' kadınları evde tutuyoruz

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ın İçişleri Bakanı Vekili Siraceddin Hakkani, evlerinden çıkmaktan korkan Afgan kadınlarla ilgili soruya verdiği yanıtta gülerek “Yaramaz’ kadınları evde tutuyoruz” dedi.

CNN’de yer alan habere göre, Afganistan’ın başkenti Kabil’de deneyimli gazeteci Christiane Amanpour’un sorularını yanıtlayan Taliban yönetimi İçişleri Bakanı Vekili Siraceddin Hakkani, Afgan kadınlarının içinde bulunduğu baskı ortamına dair soruları yanıtladı.

Amanpour’un evlerinden çıkmaktan korkan Afgan kadınlarının durumuna ilişkin sorusunu yanıtlayan Hakkani, gülerek “Yaramaz’ kadınları evde tutuyoruz” dedi.

Amanpour’un bu sözleri açması yönündeki talebinin ardından Hakkani “Yaramaz kadın’ derken, mevcut hükûmeti sorgulatmak isteyen taraflar tarafından kontrol edilen yaramaz kadınlara yönelik bir şakaydı” dedi.

Hakkani, kadınların Taliban’ın İslami kurallara göre belirlediği şartlarda çalışmasına izin verileceğini iddia etti.

Taliban’ın mevcut yönetiminde İçişleri Bakanı Vekili olan Hakkani, ABD’de FBI’ın arananlar listesinde ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından “küresel terörist” olarak tanımlanıyor.