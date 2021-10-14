Taliban'ın Dışişleri Bakanı Vekili, Türkiye'ye geldi

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

Havalimanının VIP bölümünden çıkan Muttaki ve heyet, daha sonra kendilerini bekleyen araca bindi. Muttaki, dışarıda bekleyen gazetecilere el sallayarak selam verdi. Muttaki ve heyet Ankara'da Türk yetkililerle temaslarda bulunacak.

Muttaki, Doha’da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede "Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini" söylemişti.

Taliban sözcüsü Çavuşoğlu'yla Davutoğlu'nu karıştırdı

Muttaki'nin sözcüsü Abdulkahar Belhi, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile eski Dışişleri Bakanı ve şimdiki Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun isimlerini karıştırdı.Sözcü, "Afganistan İslam Emirliği'nden üst düzey bir heyet, Türkiye Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun resmi daveti üzerine Ankara'ya yola çıktı. Heyet, üst düzey Türk yetkililerle karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda görüşmeler yapacak" ifadelerini kullandı.