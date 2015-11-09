Taliban içindeki çatışmada 80 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın güneyindeki Zabul bölgesinde, rakip Taliban grupları arasında son günlerde çıkan çatışmalarda 80 kişinin öldüğü açıklandı. Hükümet yetkilileri ve sözcüsü, iki rakip Taliban grubunun hafta sonundan bu yana çatıştığını ve tarafların şiddeti başlatmakta karşılıklı olarak birbirlerini suçladığını aktardı. Çatışmalara daha önce IŞİD'e biat eden grupların da dahil olmuş olabileceği belirtiliyor.

Reuters'ın haberine göre, gruplar arasında çıkan şiddetli çatışmalar, Taliban'ın eski lideri ve Afganistan'ın da eski de facto başkanı Molla Ömer'in iki yıl önceki ölümünden sonra örgüt içinde yaşanan fikir ayrılıklarını ortaya koyuyor. Gruplar arasındaki uzun süren ayrışmaların hükümetle başlayan ve Temmuz'da bozulan barış müzakerelerini daha da zorlaştıracağı ifade ediliyor.

"Taliban’ın bölünmesini istiyorlardı ve şu anda Zabul’da olan tam olarak bu"

Molla Ömer'in yakın yardımcılarından biri olan ve Taliban liderliğine getirilen Molla Ahtar Mansur'un liderliğine karşı çıkanların olduğu biliniyor. Taliban içindeki bir grup, geçen hafta yaptıkları açıklamada lider olarak Molla Muhammed Resul'ü kabul ettiklerini duyurmuştu.

Taliban'ın üst düzey isimlerinden biri, ismini vermemek şartıyla Reuters’a yaptığı açıklamada, “Korktuğumuz buydu. Düşman görevinde başarılı oldu. Taliban’ın bölünmesini ve birbirini öldürmesini istiyorlardı ve şu anda Zabul’da olan tam olarak bu” ifadesini kullandı. Taliban yetkilisi, IŞİD’in ayrılan grubu desteklediğini ve bu grubun arkasında, ayrılan grubun liderlerinden Molla Mansur Dadullah’ın müttefiki olan 400 Özbek militanın da bulunduğunu söyledi. Taliban yetkilisi, “Bu Özbek savaşçıların birçoğu Afganistan’daki IŞİD’le bağlantılı” dedi.

Öte yandan, Mansur karşıtı grubun sözcüsü Molla Abdül Manan Niyazi, çatışmaların, Molla Mansur destekçilerinin Molla Dadullah’ın taraftarlarının yaşadığı köylere saldırmasıyla başladığını söyledi. Niyazi, “Molla Mansur’un adamları Mansur Dadullah’ın teslim olmasını istedi. Onlar teslim olmayı reddettiğinde Molla Mansur’un savaşçıları onları, destekçilerini ve köylüleri öldürmeye başladı” dedi.