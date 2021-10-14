Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu: Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk

Taliban heyetiyle Ankara'da görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Başından beri şu andaki Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Biz Batılılar gibi üst perdeden ders verir niteliğinde ön şartlar koşarak değil ama önemi anlatarak tavsiyelerde bulunduk. Her şeyden önce ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini bugün bir kez daha söyledik" açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, "Bu görüşmede Afganistan’daki son durum hakkında kendilerinden bilgi aldık. Bu bilgileri aldıktan sonra Türkiye olarak kardeşçe düşüncelerimizi paylaştık" dedi. Taliban'ın Türkiye ile görüşmek için talepte bulunduğunu, bunun üzerine davet ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Biz bugüne kadar uluslararası topluma şu andaki Taliban yönetimiyle angajmana girmenin önemini anlatıyorduk Herkes bu pozisyonda, tanımak farklı, angajmana girmek farklı bir şey" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar uluslarası topluma şu andaki Taliban yönetimiyle angajmana girmenin önemini anlatıyorduk. Şu anda uluslararası toplum taraflı tarafsız herkes zaten bu pozisyonda. Bu angajman çerçevesinde özellikle acil ihtiyacı olan, insani yardımların ulaştırılması gerekiyor. Kızılay olarak biz zaten bu yardımları sahada ulaştırdık. En son 33 bin tonluk insani yardım paketini Pakistan’dan temin ederek Afganistan’a ulaştırdık. Şimdi kapsamlı yardım paketi üzerinde de çalışıyoruz.

"Aynı şekilde Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor. Bu sebepten dolayı Afgan ve Afganistan’ın yurt dışındaki hesaplarını donduran ülkelerin de maaşların ödenmesi bakımından daha esnek davranması gerektiğini söylüyorduk. Bu konuda son gelişmeler hakkında kendilerinden bilgi aldık.

"Tavsiyelerde bulunduk"

"Diğer taraftan terörle mücadele önemli. Herhangi bir boşluk olursa terör örgütlerinin saldırılarını artıracağını görüyoruz. Özellikle DEAŞ’ın Afganistan’da güçlü olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan da başından beri şu andaki Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Biz Batılılar gibi üst perdeden ders verir niteliğinde ön şartlar koşarak değil ama önemi anlatarak tavsiyelerde bulunduk. Her şeyden önce ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini bugün bir kez daha söyledik. İlk baştan beri söylüyoruz.

"İnsani yardımların acilen ulaştırılması gerekiyor"

"İnsani yardımların acilen ulaştırılması gerekiyor. Biz Kızılay olarak insani yardımları ulaştırdık, daha kapsamlı bir paket üzerinde çalışıyoruz. Kendileri bizden özellikle insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi konularında ricalarını iletti.

"Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatına katılımı konusundaki tavsiyelerimizi paylaştık"

"Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusundaki tavsiyelerimizi bugün bir kere daha paylaştık. Bunu Batılı ülkelerin bir ön şartı olarak görmeyin, diğer Müslüman ülkelerin de bir beklentisi olduğunu söyledik.

"Özellikle bizim Maarif Vakfı'nın sadece kızların eğitimi için açtığı okullar var, onların tamamının faaliyete başlaması gerektiğini söyledik. Çoğu şu an açık zaten.

"Havaalanlarının işletilmesi, düzenli uçuşların başlayabilmesi için güvenlik konusundaki beklentilerimizi, tüm uluslararası sivil havacılık camiasının beklentilerini bir kere daha anlattık.

"Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve diğer kurumlarımıza da gidip görüşecekler."

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