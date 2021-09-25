Taliban, Herat'ta öldürdüğü 4 kişinin cesedini vinçle kent meydanına astı

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, ülkenin batısındaki Herat kentinde öldürdüğü ve 'insan kaçakçısı' oldukları belirtilen 4 kişinin cansız bedenini vinçle kent meydanına astı.

Görgü tanıkları, AP'ye yaptıkları açıklamada, daha önceden infaz edilmiş kişilerin kentin çeşitli yerlerinde vinçlere asıldıklarını dile getirdi.

Herat'ta eczacılık yapan Vezir Ahmed Sıddiki, örgüt militanlarının dört ceset getirip birini kendi iş yerinin olduğu yerde astığını diğerlerini de teşhir etmek üzere başka yerlere götürdüğünü söyledi.

Sıddıki, Taliban'ın polis amiri Ziya'ul Hak Celali'nin, meydanda yaptığı duyuruda, 4 kişinin adam kaçırma suçu işlerken yakalandığı ve polis güçleri tarafından öldürüldüğünü ifade ettiğini aktardı.

Sıddıki'ye göre Celali, daha sonra savaşçıların, silahlı çatışmanın ardından 4 kişi tarafından kaçırılan bir baba ve oğlu kurtardığını belirtti.

Çatışma sırasında bir Taliban polisi ve bir sivilin yaralandığını kaydeden Celali, insan kaçakçılarının 'çapraz ateşle öldürüldüğünü' belirtti.

Daha önce Taliban'ın kıdemli yöneticilerinden Molla Turabi, İslam dininin hukuk kurallarına geri dönüş olarak, mahkum ettikleri suçlular için çeşitli infazlara ve belirli uzuvların kesilmesi cezalarına devam edeceklerini duyurmuştu.

Turabi, infazların daha önce olduğu gibi kamuya açık alanlarda gerçekleştirilmesine gerek duyulmayabileceğini ifade etmişti.