Taliban: Gidenlerin iyi koşulda olduğuna emin olmadan başka tahliyeye izin verilmeyecek

Taliban, yurt dışına şimdiye kadar giden Afganların durumları iyileşmeden daha fazla Afganın tahliye edilmesine izin vermeyeceklerini açıkladı. Taliban sözcüsü, "Katar ve Türkiye'de kötü koşullarda yaşayan Afganlar olduğuna dair raporlar aldıklarını" söyledi.

AFP’nin aktardığı habere göre, Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid “Ülkeden ayrılmak isteyen ailelerin bunu yapmak için iyi bir gerekçesi olması gerekecek” dedi.

Geçen yılın ağustos ayında Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesiyle 120 binden fazla Afgan ve çifte vatandaş tahliye edilmişti. Son resmi tahliye 1 Aralık 2021’de gerçekleşmişti.

Mücahid, çok sayıda Afgan’ın “Katar ve Türkiye’de kötü koşullarda yaşadığını” öğrendiklerini söyledi. Mücahid şöyle devam etti: “Hükümetin sorumluluğu insanları korumak bu nedenle insanların yaşamının tehlikede olmadığına emin olana kadar bu duracak” dedi.

Taliban yönetimi ele geçirdiğinde pasaport ve vizesi olanların ülkeden ayrılabileceğini açıklamıştı. Ancak bir süre boyunca seyahat belgeleri olmayanların tahliyesine de izin verilmişti.