Taliban: Demokratik sistem olmayacak; tartışmaya açık değil, Afganistan'da şeriat uygulanacak

T24 Dış Haberler

Taliban sözcüsü, Afganistan'da demokratik bir sistem kurulmayacağını söyledi.

Taliban sözcüsü Vayadullah Haşimi, Reuters'a yaptığı açıklamalarda ülkenin büyük ihtimalle Taliban konseyi tarafından yönetileceğini ve sistemin en tepesinde militan grubunun lideri Hibetullah Ahundzade'nin bulunmasının beklendiğini söyledi.

Bu durum, güç yapısının 1996 ile 2001 arasında Taliban'ın iktidarda olduğu döneme benzeyeceğine işaret ediyor.

Taliban yönetimi bu hafta yeni yönetim sistemi üzerine görüşmek için bir araya gelecek olsa da, demokrasi ihtimalinin elendiği belirtildi.

Haşimi, "Demokratik sistem hiç olmayacak çünkü ülkemizde bunun bir tabanı yok. Afganistan'da ne tür bir siyasal sistem uygulayacağımızı tartışmayacağız çünkü bu çok açık: şeriat" dedi.

"Kızların okula gitmesine izin verilip verilmeyeceğine ulemalarımız karar verecek" diyen Haşimi, "Başörtüsü mü, burka mı yoksa peçe mi giyeceklerine de ulemalar karar verecek" açıklamasında bulundu.