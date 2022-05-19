T24 LogoT24 Logo
Dünya
BBC Türkçe

Taliban'dan yeni kararname: Kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkması yasak

Afganistan'da yönetimde olan Taliban, televizyon ekranına çıkan kadınlarla ilgili kuralları sıkılaştırdı ve kadın sunucular ve programlarda görünen diğer kadınların yüzlerini örtmelerini istedi.

19 Mayıs 2022 19:12

Taliban yönetimi, Afganistan'daki kadın televizyon sunucuları ve ekrana çıkan diğer kadınların yüzlerini örtmelerini istedi.

BBC Peştu Servisi'ne konuşan Taliban din polisi yetkilisi, bu konudaki yasağın, medya kuruluşlarına Çarşamba günü gönderilen bir kararname ile iletildiğini söyledi.

Bundan iki hafta önce de Afganistan'daki kadınlara dışarda peçe takma kuralı getirilmiş, uymayanların cezalandırılacağı ilan edilmişti.

Taliban yönetimi devraldığından bu yana kadınlarla ilgili kısıtlamaları adım adım artırıyor.

Kadınların yanlarında erkek bir akrabaları olmadan seyahat etmeleri yasaklanmış, ayrıca daha önce açılacağı ilan edildiği halde kız çocuklarının devam ettiği orta dereceli okullar kapatılmıştı.

Reuters haber ajansı Taliban hükümetinin "Ahlaksızlığı Önleme ve Fazileti Teşvik" bakanlığı sözcüsünü alıntılayarak yeni kararnamenin 21 Mayıs günü yürürlüğe gireceğini bildirdi.

https://www.youtube.com/watch?v=whtkoibWnrs&ab_channel=BBCNewsT%C3%BCrk%C3%A7e

Bakanlık sözcüsü, ajansa göre kadınların yüzünü kapatması kuralını "tavsiye" olarak niteliyor; ama kurala uymayanların neyle karşılaşacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor.

Son kararname Twitter'da ağır eleştirilerle karşılaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Dünya, insanları Covid'den korumak için maske kullanıyor. Taliban, insanları kadın gazetecilerin yüzlerinden korumak için maske kuralı getiriyor. Taliban'a göre kadınlar bir hastalık" yazdı.

Kabil'de alış verişe çıkan kadınlar
BBC
Taliban ideal kadın giysisinin burka olduğunu söylüyor

Taliban 1990'larda ilk kez iktidara geldiğinde ülkedeki bütün kadınlara ev dışında bedenlerini ve yüzlerini bütünüyle örten burka giyme kuralı getirmişti.

2001'de ABD ve müttefiklerinin askeri müdahalesi ile Taliban iktidardan uzaklaştırıldığında, özellikle başkent Kâbil'de kadınlara yönelik kısıtlamaların önemli bir kısmı kaldırılmıştı.

Fakat koyu muhafazakârlığın ve erkek egemenliğinin çok güçlü olduğu ülkede kırsal kesimlerde Taliban'ın etkisi devam etmiş ve kadınların yaşamı çok fazla değişmemişti.

 

Bülent Arınç iktidarı eleştirdi: Gençlerin fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir iklim yaratılmalı
Kılıçdaroğlu, CHP'li gençlerle Anıtkabir'e yürüdü: "SADAT’ları, beşli çeteleri beraber ezeceğiz"
CHP'den 19 Mayıs raporu: Festivallerin bile çok görüldüğü bir ortamda 'Türkiye’nin geleceği' olan gençlerimiz akın akın yurt dışına gidiyor
Trendyol, e-ihracat ile KOBİ ve esnafları yurt dışına taşıyor
TÜİK'te enflasyon hesabını yapan dairenin başkanı istifa etti: Başkan, göreve "uzman" olarak devam edecek
CHP Kadıköy İlçe Başkanı: Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde, MHP’li bir grubun saldırdığı arkadaşımızın burnu kırıldı
"Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" ilanı asan Tanju Özcan: Türk milletini çok sevmek nefret suçu oluşturuyorsa, alın beni hapse atın
Erdoğan: Atatürk Havalimanı’nda bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız
Finlandiya Başbakanı Marin: Bu noktada sakin kalıp; Türkiye ile masaya oturmalıyız
" />
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir
televizyonilgilisunucularprogramlarda
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24