Taliban'dan yeni kararname: Kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkması yasak

Bakanlık sözcüsü, ajansa göre kadınların yüzünü kapatması kuralını "tavsiye" olarak niteliyor; ama kurala uymayanların neyle karşılaşacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor.
Son kararname Twitter'da ağır eleştirilerle karşılaştı.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Dünya, insanları Covid'den korumak için maske kullanıyor. Taliban, insanları kadın gazetecilerin yüzlerinden korumak için maske kuralı getiriyor. Taliban'a göre kadınlar bir hastalık" yazdı.
Taliban 1990'larda ilk kez iktidara geldiğinde ülkedeki bütün kadınlara ev dışında bedenlerini ve yüzlerini bütünüyle örten burka giyme kuralı getirmişti.
2001'de ABD ve müttefiklerinin askeri müdahalesi ile Taliban iktidardan uzaklaştırıldığında, özellikle başkent Kâbil'de kadınlara yönelik kısıtlamaların önemli bir kısmı kaldırılmıştı.
Fakat koyu muhafazakârlığın ve erkek egemenliğinin çok güçlü olduğu ülkede kırsal kesimlerde Taliban'ın etkisi devam etmiş ve kadınların yaşamı çok fazla değişmemişti.
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