Taliban'dan Rusya ve Ukrayna'ya çağrı: Krizi diyalog ve barışçıl yollarla çözün

Taliban, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasının ardından tarafsız olduklarını belirterek iki ülkeyi, aralarındaki sorunları diyalog ve barışçıl yollarla çözmeye çağırdı.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kahhar Belhi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taliban yönetiminin, Ukrayna'daki gelişmeleri yakından izlediği ve sivil kayıpların artmasına endişe duyduğunu" söyledi.

Belhi, her iki tarafın da geri adım atması gerektiğini belirterek, "Tüm tarafların, şiddeti yoğunlaştırabilecek pozisyonlar almaktan vazgeçmesi gerekiyor" ifadesine yer verildi.

Taliban'ın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi konusunda tarafsız dış politika izlediğini belirten Belhi, Rusya ve Ukrayna'ya, aralarındaki "krizleri diyalog ve barışçıl yollarla çözme" çağrısı yaptı.

Belhi, her iki tarafın da Ukrayna'da yaşayan Afgan öğrenci ve göçmenlerin güvenliğini sağlamasını istedi.

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