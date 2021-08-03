T24 LogoT24 Logo
Dünya

Taliban'dan cezaevine saldırı girişimi

03 Ağustos 2021 00:04

Taliban, Afganistan'ın Helmend Vilayeti'nin yönetim merkezi olan Leşkergah şehrindeki cezaevini kontrol almaya çalıştı. Hükümet ordusu saldırıyı püskürtmeyi başardı.

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Favad Aman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cezaevine saldıran 40 teröristten 38'i öldü ve ikisi yaralandı" ifadesini kullandı.

Leşkergah şehrinde yaklaşık 100 özel hareket mensubunun bulunduğu belirtilirken Afgan Tolo News televizyonu, güvenlik güçlerindeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, saldırıda Helmend Emniyet Müdürü Halid Vardak'ın da hafif yaralandığını bildirdi.

"Taliban bir televizyon merkezini ele geçirdi"

Tolo News, Taliban'ın Afganistan ulusal televizyonunun Leşkergah ofisini ele geçirdiğini, şiddetli çatışmaların yaşandığı Helmend bölgesinde tüm televizyon yayınının tamamen askıya alındığını belirtti.

Kaynaklar, ofisin son iki gündür tamamen boş olduğunu aktardı.

TalibanAfganistanHelmendHelmend VilayetiLeşkergah
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24