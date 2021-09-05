Taliban'dan Berlin'e mesaj

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid Berlin ile diplomatik bağ kurmak istediklerini ve Almanya’nın Afganistan’da her zaman istendiğini söyledi. Taliban uluslararası meşruiyet ve yardım arayışında.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid Alman Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada Almanya ile diplomatik ilişki kurmak istediklerini söyledi. Mücahid "Almanya ile güçlü ve resmi diplomatik ilişki istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Taliban yetkilisi diplomatik ilişkiye ek olarak Taliban'ın finansal ve insani yardım arayışında olduğunu belirterek Almanya ile sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliği yapmak istediklerini kaydetti.

Mücahid Almanların Afganistan'da istendiğini belirterek, hatta Almanların ülkede bir dönem "olumlu etki" yarattıklarını kaydetti.

Mücahid sözlerini şöyle sürdürdü: "Maalesef daha sonra Amerikalılara katıldılar. Ancak şimdi bu affedildi."

Almanya ülkeden ayrılmak isteyen Afganlara yardım ediyor

Taliban'ın yönetimi devralması sonrasında Kabil elçiliğini kapatan Almanya Büyükelçisi Markus Potzel’i Doha’ya taşıdı, ancak Alman hükümeti Taliban ile temas halinde kaldı.

Berlin ülkeden ayrılmak isteyen korunmaya muhtaç Afganların ayrılmalarnı sağlayabilmek için Taliban ile bir tür iş birliği kurmayı umuyor. Taliban'ın Doha’da bir nevi dışişleri bakanlığı görevi gören ofisi bulunuyor.

Diplomatik temas kurmanın Taliban yönetimini tanımak olmadığının altını çizen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, geçen hafta yaptığı bir konuşmada: "Siyasi olarak mümkün olursa ve güvenlik el verirse Almanya'nın Kabil'de kendi elçiliğinin olması gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

dpa,DW / SSB,ET

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