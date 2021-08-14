Taliban, cuma günü 4 tane daha vilayet başkentini ele geçirdi

T24 Dış Haberler

Taliban, cuma günü Afganistan'daki hızlı ilerleyişini sürdürerek 4 tane daha vilayet başkentinin kontrolünü ele geçirdi. Taliban, perşembe günü de ülkenin ikinci ve üçüncü en büyük kentleri olan Kandahar ve Herat'ı ele geçirmişti.

Afganistan ordusu düzensiz haldeyken ve cumhurbaşkanı yardımcısının ülkeden kaçtığı iddia edilirken, Taliban başkent Kabil'e doğru ilerliyor. Ülkenin üçte ikisinin kontrolü artık grubun elinde.

ABD ordu istihbaratı, Kabil'in 30 günü içinde düşebileceğini ve trend devam ederse Taliban'ın aylar içinde ülkenin kontrolünü tamamen ele geçireceğini öngörmüştü.

Taliban'ın cuma günü Leşkergâh, Kalat, Tarin Kot ve Firuz Koh şehirlerini ele geçirdiği açıklandı.

Cuma akşamüstü Taliban'ın Kabil'in 80 kilometre uzağındaki Logar vilayetinin başkentine girdiği ve çatışmaların uzun süre devam ettiği belirtildi. Taliban, polis merkezini ve cezaevini ele geçirdiklerini ifade etti.