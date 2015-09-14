Taliban cezaevi bastı



Afganistan'ın güneydoğusunda yer alan Gazni kentindeki bir cezaevine Taliban militanlarının baskın düzenlediği bildirildi.

Yetkililer, cezaevinin giriş kapısının önünde bomba yüklü araçla bir intihar saldırısının düzenlediğini ve ardından ağır silahlı 10 kadar militanın cezaevine girdiğini belirtti.

İntihar saldırganının yanı sıra üç militanın daha olayda öldüğü, saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada da dört polisin hayatını kaybettiği belirtildi.

Baskında cezaevinden firar eden tutukluluların sayısıyla ilgili farklı açıklamalar var. Vali Yardımcısı 352 tutuklunun kaçtığı bilgisini verirken, Afganistan İçişleri Bakanlığı yetkilileri ise 400'den fazla kişinin firar ettiğini söylüyorlar.

Haber ajanslarına gönderilen e-posta'da da saldırının sorumluluğunu Taliban üstlendi.