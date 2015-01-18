Taliban, Britney Spears’ın eski sevgilisini öldürdü

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears’ın Amerikan ordusunda pilot olarak görev yapan eski sevgilisi Joe Sundahl, Afganistan’da Taliban militanları tarafından öldürüldü.

Birce Bora’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Britney Spears’ın uyuşturucu ve alkol bağımlılığından kurtulmasında büyük rol oynayan 44 yaşındaki Sundahl’ın kontrolündeki uçağın Kabil yakınlarında Taliban füzelerine hedef olduğu belirtildi.

Amerikan basını 33 yaşındaki Spears’ın eski sevgilisinin ölüm haberini alınca “yıkıldığını” yazdı.

Sundahl ve Spears 2007 yılında bir İsimsiz Alkolikler toplantısında tanışmış ve kısa süreli bir ilişki yaşamıştı. Spears o dönemde verdiği birçok röportajda Sundahl’ın ona alkol bağımlılığından kurtulması için yardımcı olduğunu söylemişti.

İngili Daily Mirror gazetesi ilişkinin sonra ermesinden sonra Spears ve Sundahl’ın arkadaş kaldığını hatta 2014 yılının yaz aylarında yeniden görüşmeye başladıklarını yazdı.