T24 LogoT24 Logo
Dünya

TALİBAN: ASKERLERDEN BİRİ ÇATIŞMADA ÖLDÜ KABİL (A.A)

25 Temmuz 2010 13:44

-TALİBAN: ASKERLERDEN BİRİ ÇATIŞMADA ÖLDÜ KABİL (A.A) - 25.07.2010 - Taliban militanlarınca iki gün önce kaçırıldıkları duyurulan iki Amerikan askerinden birinin pusu sırasında çıkan çatışmada öldüğü bildirildi. Afganistan'ın Logar vilayet konseyi başkanı Abdül Veli, Taliban örgütünden kendilerine askerlerden birinin çatışmada öldüğü yolunda açıklama geldiğini duyurdu. Taliban militanlarının, ölen askerin cesedini, tutuklu Taliban militanlarıyla değiştirme yolundaki teklifine yetkililerin, ''Halen hayatta olan Amerikan askeri hakkında konuşalım'' diye karşılık verdiğini belirten Veli, bunun üzerine Taliban militanlarının konuyu üstlerine danışma kararı aldıklarını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24