-TALİBAN: ASKERLERDEN BİRİ ÇATIŞMADA ÖLDÜ KABİL (A.A) - 25.07.2010 - Taliban militanlarınca iki gün önce kaçırıldıkları duyurulan iki Amerikan askerinden birinin pusu sırasında çıkan çatışmada öldüğü bildirildi. Afganistan'ın Logar vilayet konseyi başkanı Abdül Veli, Taliban örgütünden kendilerine askerlerden birinin çatışmada öldüğü yolunda açıklama geldiğini duyurdu. Taliban militanlarının, ölen askerin cesedini, tutuklu Taliban militanlarıyla değiştirme yolundaki teklifine yetkililerin, ''Halen hayatta olan Amerikan askeri hakkında konuşalım'' diye karşılık verdiğini belirten Veli, bunun üzerine Taliban militanlarının konuyu üstlerine danışma kararı aldıklarını söyledi.