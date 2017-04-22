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Dünya
Deutsche Welle

Taliban asker kılığında saldırdı

Afganistan’ın Mezar-ı Şerif kentindeki bir askeri üsse Taliban tarafından düzenlenen saldırıda en az 140 asker hayatını kaybetti. 160’tan fazla asker yaralandı.

22 Nisan 2017 14:06

Taliban cuma günü Belh vilayetinin yönetim merkezinin bulunduğu Mezar-ı Şerif'teki bir askeri üsse bir saldırı düzenlendi. Belh Vilayet Meclisi Başkanı Muhammed İbrahim Hair Andeş Alman haber ajansı dpa'ya verdiği demeçte saldırıda 140'tan fazla askerin hayatını kaybettiğini teyit etti. Taliban ise ölü ve yaralı sayısının 500'ün üzerinde olduğunu ileri sürdü. Belh Afganistan'da güvenliğin nispeten iyi durumda olduğu vilayetler arasında sayılıyor.

Afganistan Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Taliban militanları Afgan askeri üniformalarını giyerek, askeri araçlar ve sahte belgelerle askeri üsse geldi. Saldırı askeri üssün girişine bir roket atılmasıyla başladı. 10 Taliban militanı daha sonra üsteki camide Cuma namazını kılan asker ve subaylara saldırdı. Saldırganlardan 7'si öldürülürken, ikisinin üzerindeki patlayıcıları ateşleyerek intihar ettiği ve birinin de gözaltına alındığı kaydediliyor. ABD kaynaklarına göre Mezar-ı Şerif'teki saldırı birkaç saat boyunca devam etti.

Taliban 4 savaşçısının daha önce bu askeri üste görev yaptığını ve üs hakkında bilgi sahibi olduğunu açıkladı. Örgüt aynı zamanda saldırıyı düzenleyen militanlara ait olduğunu ileri sürdüğü fotoğraflar yayınladı.

Afganistan'da görev yapan Alman Ordusu askerlerinin kampı da Mezar-ı Şerif'te bulunuyor. Alman Dışişleri Bakanlığı "sinsi” olarak tanımladığı saldırıyı kınadı.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA, AFP / EC, JD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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