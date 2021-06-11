Taliban Ankara’nın Kabil Havalimanı’nın güvenliğini sağlama önerisini kabul etmedi: "Türkiye de çekilmeli"

Bir Taliban sözcüsü, ABD ve NATO birlikleri Afganistan'dan çekilirken Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama teklifini kabul etmeyeceklerini söyledi. Sözcü, "Türkiye'nin de birlikleri 2020 anlaşması çerçevesinde Afganistan'dan çekmesi gerektiğini" söyledi.

Reuters'a mesaj yoluyla açıklama yapan Taliban sözcüsü Suhail Shaheen, Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlamak üzere kalması teklifini Taliban'ın reddedip reddetmediğine yönelik soruya yanıt verdi.

Sözcü, "Türkiye, son 20 yıldır NATO güçlerinin parçasıydı, ABD'yle 29 Şubat 2020'de imzaladığımız anlaşma kapsamında güçlerini Afganistan'dan çekmeliler. Bunun dışında, Türkiye harika bir İslam ülkesi. Afganistan ve Türkiye'nin tarihi ilişkileri olmuştur. Gelecekte burada yeni bir İslamcı hükûmet kurulduğunda onlarla yakın ve iyi ilişkiler içinde olmayı umarız" dedi.

Reuters haberinde, Taliban'ın Ankara'nın teklifine verdiği yanıtın, ABD, Kabil'de misyonu bulunan diğer ülke ve uluslararası organizasyonların ülkeden personelini nasıl güvenli bir şekilde çekeceğine ilişkin ciddi soru işaretleri doğurduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Joe Biden Nisan ayında çekilmenin El Kaide'nin 11 Eylül 2001 tarihinde düzenlediği saldırıların 20'nci yıldönümünde tamamlanmış olacağını açıkladı. NATO müttefikleri ABD'yle birlikte Afganistan'dan çekilmeye hazırlanırken, Türkiye'nin çekilme sonrası oluşacak güvenlik boşluğu nedeniyle Kabil Havalimanı'nın korumasını üstlenmeyi teklif ettiği haberleri basına yansıdı.

Savunma Bakanı Hulusi Akar Salı günü yaptığı açıklamada "Afganistan ile ilgili ABD'lilerle görüşüyoruz. Salı günü NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda konuştuk, ABD'liler ile heyetler arasında konuşuluyor. Bizim şartlara bağlı olarak Afganistan'da kalma niyetimiz var. Şartlarımız nedir? Siyasi, mali ve lojistik destek. Bunlar yapıldığı takdirde biz Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda kalabiliriz. Şartlarımızla ilgili cevabı bekliyoruz. Bununla birlikte Afgan halkı bizim kardeşimiz. Hedef Afganistan'da sulhu, sükunu sağlamak. Bizim tarihi kardeşliğimiz var. Afgan halkı istediği müddetçe Afganistan'da kalabilmek, yardımcı olabilmek istiyoruz" demişti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de çarşamba günü görüşmelerin yapıldığını doğrulamıştı.