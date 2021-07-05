Taliban Afganistan'ın kuzeyinde ilerlemeye devam ediyor; askerler Tacikistan'a kaçıyor

T24 Dış Haberler

Afganistan'ın kuzeyinde Taliban'ın hızlı ilerlemesi devam etti. Militanların 20'den fazla yeni ilçenin kontrolünü sağladığı belirtildi.

The Guardian'ın aktardığına göre 300'den fazla Afgan güvenlik gücü mensubu militanlardan kaçmak için sınırı geçti ve Tacikistan'a kaçtı. Badakhshan ve Takhar bölgelerinin artık çoğunlukla Taliban'ın kontrolünde olduğu ifade edildi.

Cuma günü ABD, yıllardır yürüttüğü savaşın kalbinde yer alan Bagram Hava Üssü'nden çekilmişti. Stratejik hava üssünün Afgan güçlerine devredilmesi, ABD'nin çekilmesini tamamlamayı yaklaşması olarak yorumlanmıştı.

Taliban artık Afganistan'ın 400 bölgesinden yaklaşık üçte birini kontrol ediyor. Henüz hiçbir bölge başkentini ele geçirmeseler de, Gazni'den Maimana'ya birçoğunun çevresini sardılar.

Badakhshan'da bir konsey üyesi Taliban'ın başarısını Afgan askerlerin sayılarının daha az olduğu için demoralize olmasına ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşamamalarına bağladı.