Taliban, Afganistan'ın en büyük ikinci şehri Kandahar'ı ele geçirdiğini duyurdu

T24 Dış Haberler

Taliban, Afganistan'ın en büyük ikinci kenti olan Kandahar'ın kontrolünü sağladığını bildirdi. Kandahar'ın düşmesiyle Taliban bir haftalık süreçte 12 vilayet merkezini ele geçirmiş oldu.

Associated Press'in görgü tanıklarından aktardığına göre Taliban militanlarının valilik ve birçok yönetim binasına girdiğini aktardı. Yerel yönetimin henüz "yenildiklerine dair bir açıklama yapmadığı" belirtildi.

AFP'nin aktardığına göre bir Taliban sözcüsü, "Kandahar tamamen fethedildi. Mücahitler şehrin Şehitler Meydanı'na ulaştı" dedi.

Reuters'a konuşan bir kaynak şehrin düştüğünü doğrulasa da havalimanının hala hükümet güçlerinin kontrolünde olduğunu belirtti.

Taliban, Afganistan'ın 34 vilayet merkezinden 12'sini kontrol ediyor.

İşte gün gün Taliban’ın ele geçirdiği vilayet merkezleri…

6 Ağustos: Nimruz vilayetinin başkenti Zaranc

7 Ağustos: Cevzcan vilayetinin başkenti Şibirgan

Taliban militanları 8 Ağustos’ta üç vilayet merkezini ele geçirmişti:

8 Ağustos: Sar-i Pol vilayetinin başkenti Sar-i Pol

8 Ağustos: Kunduz vilayetinin merkezi Kunduz

8 Ağustos: Tahar vilayetinin merkezi Talukan

9 Ağustos: Samangan vilayetinin merkezi Aybek

10 Ağustos: Baglan vilayetinin merkezi Pul-i Humri

10 Ağustos: Farah vilayetinin merkezi Farah

11 Ağustos: Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad

12 Ağustos: Gazni vilayetinin merkezi Gazni

12 Ağustos: Herat vilayetinin başkenti Herat

13 Ağustos: Kandahar vilayetinin başkenti ve Afganistan'ın en büyük ikinci kenti Kandahar