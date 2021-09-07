Taliban, Afganistan'ı yönetecek 'geçici hükümeti' açıkladı: Başbakan Molla Akhund oldu, İçişleri Bakanı FBI'ın arananlar listesinde

Afganistan'da Taliban, ülkede kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyurmasının ardından Molla Muhammed Hasan Akhund başkanlığında "geçici hükümetin" kurulduğunu açıkladı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında "geçici hükümette" yer alacak isimleri duyurdu.

Mücahid, "Halkımızın haftalardır yeni hükümeti beklediğini biliyorduk" derken, bu hükümetin geçici olacağını vurguladı.

Mücahid, "Başbakan vekili" görevine Molla Muhammed Hasan Akhund'un getirildiğini belirtirken, yardımcılığı için Molla Abdulgani Birader ve Abdusselam Hanefi'yi görevlendirdiklerini söyledi.

FBI tarafından aranan isim İçişleri Bakanı oldu

FBI tarafından aranan Hakkani örgütünün kurucusu Siraceddin Hakkani ise İçişleri Bakanı oldu. Yıllardır Afganistan'da kanlı saldırılar düzenleyen Hakkani örgütü ABD tarafından terör örgütleri listesine alınmıştı.

Taliban, dün, Pencşir vilayetinde Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmet Mesud güçleriyle çatışmaların sona erdiğini, bölgede tam kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

Taliban hükümetinin tüm üyeleri şunlar oldu: