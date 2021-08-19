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Dünya

Taliban, Afganistan'da hızla ilerlerken tatilden dönmeyen Britanya Dışişleri Bakanı tepkilerin odağında; "Afgan personelin tahliyesi için gerekli aramaları yapmadı"

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Raab'tan Afganistan'a ülkedeki Afgan personelin tahliyesi için ulaşmasını istemişti

19 Ağustos 2021 10:52

Taliban’ın Afganistan’da hızla ilerleyerek Kabil’e kadar ulaştığı günlerde, gittiği tatilden dönmeyerek ülkede Britanya için çalışan Afgan personelin tahliyesi için gerekli adımları atmayan Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab tepkilerin odağında.

Daily Mail’de yer alan habere göre, geçen hafta tatilde olan Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a Bakanlık’taki üst düzey yetkililerden, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar’ı araması gerektiğine yönelik bir uyarıda bulunuldu. 

Taliban ilerlerken Britanya için tercümanlık gibi görevler yapan Afgan personelin hızla tahliyesi için Raab’ın Afganistan Dışişleri Bakanı’nı araması gerektiği belirtildi.

Aramayı kendisi yapmayan Raab, tatildeyken yerine görevlendirdiği Lord Goldsmith’in Afganistan’a ulaşmasını istedi. Afganistan Dışişleri Bakanlığı ise, Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar’la mevkidaş olmayan Goldsmith’in görüşme talebini reddetti.

Tatilden dönen Dışişleri Bakanı Raab, Britanya’da eleştirilerin odağında yer aldı. Parlamentoda dün Afganistan konulu oturumda konuşan İşçi Partisi lideri Keir Starmer, “Kabil düşerken tatilde kalmazdım” dedi.

Eleştirilerin odağındaki Raab ise tatilde olduğu süre boyunca gelişmelerle ilgili takipte olduğunu, uzaktan da çalıştığını söyledi.

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