Taliban, ABD'nin boşalttığı Kabil büyükelçiliğinin duvarına kendi bayrağını çizdi

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Afganistan'ın tamamında kontrolü ele geçiren Taliban, ABD'nin Kabil'deki boşaltılmış büyükelçilik binasının duvarını Taliban bayrağı şeklinde boyadı.

The Guardian'ın Afganistan'daki muhabiri Emma Graham-Harrison'ın paylaştığı görüntülerde radikal İslamcı militan grubun bayrağının ABD büyükelçiliğinin giriş cephesinde olduğu görülüyor.

Fox News tarafından paylaşılan geniş açı bir fotoğrafta da Taliban'ın büyükelçiliğin diğer duvarına kendi yönetimlerindeki Afganistan için kullandıkları bir amblemi çizdikleri görülüyor.

New York Post, büyükelçilik binalarının sahibi olan ülkenin toprağı sayıldığına dikkat çekerek, yapılanı ABD'ye yönelik bir provokasyon olarak nitelendirdi.

ABD, askerlerini ülkeden tahliye ederken Afganistan Büyükelçiliği'ni de Katar'ın başkenti Doha'ya taşıma kararı alarak Kabil'deki binayı boşaltmıştı.