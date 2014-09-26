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Dünya

Taliban 80 kişiyi öldürdü, 15'inin kafasını kesti

Afganistan'ın Gazni vilayetinde Ajrestan bölgesini ele geçiren Taliban militanlarının en az 80 kişiyi öldürdüğü açıklandı

26 Eylül 2014 20:52

Afganistan'ın Gazni vilayetinde stratejik bir bölge olan Ajrestan'ı ele geçiren Taliban militanları aralarında kadınların da olduğu 15 kişinin kafasını kesti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Gazni Valilik Sözcüsü yaptığı açıklamada, Perşembe akşamı köylerinden alındıktan sonra öldürülenlerden 15'inin başlarının kesildiğini, bu kişiler arasında kadınların da olduğunu söyledi.

AFP'ye konuşan Gazni Vali Yardımcısı Muhammed Ali Ahmedi ise, "Elimizde kesin sayılar yok ancak 80 ila 100 kişinin Taliban tarafından öldürüldüğünü tahmin ediyoruz" dedi.

Taliban, Ajrestan'ı bir hafta süren çatışmaların ardından ele geçirdi. Taliban'In bölgeye yüzlerce militanla saldırdığı ve bölgeyi geri almaya çalışan Afgan güvenlik güçleri ile çatışmaların devam ettiği belirtiliyor.

Afganistan'ın güneydoğusunu başkent Kabil'e bağlayan yol, Gazni vilayetinden geçiyor.

Ajrestan'ın Taliban'ın kontrolüne geçmesi ise özellikle ülkenin doğusunda birçok bölgenin de tehdit altına girmesi anlamına geliyor.

 

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