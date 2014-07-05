Taliban 400 tankeri yaktı



Taliban'ın hedefinde bu kez, Afganistan'da lojistik destek amacıyla kullanılan tankerler vardı.

Tankerlerin durduğu park alanına düzenlenen saldırı sonrası çıkan yangında yüzlerce araç zarar gördü.

Kabil emniyeti sözcüsü Haşmet Stanikzai, "Olay Argandi bölgesindeki park alanında meydana geldi. Sonuç olarak 400 tanker yandı” açıklamasını yaptı.

Sözcü, "Yangın sırasında yabancı ve Afgan güçlerine lojistik destek veren araçların park yerinde 650 tanker vardı. 250 tanker zarar görmeden olay yerinden çıkarıldı ancak 400'ü yandı" dedi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mucahid ise yaptığı yazılı açıklamada, Afgan ve yabancı güvenlik güçlerine lojistik destek veren araçların park yerine bombalı saldırı düzenlediklerini, çıkan yangında yüzlerce aracın yandığını ve çok sayıda kişinin öldüğünü iddia etti.