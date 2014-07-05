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Dünya
Deutsche Welle

Taliban 400 tankeri yaktı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afgan ve yabancı güçlere lojistik destek veren araçların park yerinde meydana gelen yangında, 400 tanker zarar gördü. Saldırıyı Taliban üstlendi.

05 Temmuz 2014 19:30


Taliban'ın hedefinde bu kez, Afganistan'da lojistik destek amacıyla kullanılan tankerler vardı.

Tankerlerin durduğu park alanına düzenlenen saldırı sonrası çıkan yangında yüzlerce araç zarar gördü.

Kabil emniyeti sözcüsü Haşmet Stanikzai, "Olay Argandi bölgesindeki park alanında meydana geldi. Sonuç olarak 400 tanker yandı” açıklamasını yaptı.

Sözcü, "Yangın sırasında yabancı ve Afgan güçlerine lojistik destek veren araçların park yerinde 650 tanker vardı. 250 tanker zarar görmeden olay yerinden çıkarıldı ancak 400'ü yandı" dedi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mucahid ise yaptığı yazılı açıklamada, Afgan ve yabancı güvenlik güçlerine lojistik destek veren araçların park yerine bombalı saldırı düzenlediklerini, çıkan yangında yüzlerce aracın yandığını ve çok sayıda kişinin öldüğünü iddia etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AfganistanKabil AfganTalibanHaşmet StanikzaiArgandiAfganSözcüsü Zabihullah MucahidWelle Türkçe AFP/AA

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