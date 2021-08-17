Taliban 10 günde Afganistan'da kontrolü nasıl sağladı?

Taliban savaşçıları ilk başta kentin girişinde durdu ve Devlet Başkanlığı ile acil müzakereler yürütüldü.
Sonrasında da kente girerek kontrolü ele geçirdiler.
Belirsiz bir gelecek
Taliban'ın ülkeyi nasıl yöneteceği belirsiz. Yönetim tarzları bölgeden bölgeye de değişiklik gösterebilir.
Taliban'ın kontrolündeki bölgelerden gelen haberler muğlak bir tablo gösteriyor.
BBC, Mezar-ı Şerif'ten 20 kilometre uzaklıktaki Belh kentinde kadınların ve kız çocuklarının yanlarında bir erkek olmadan sokağa çıkmaya devam edebildiğini tespit etti. Fakat bir kadının kıyafeti yüzünden öldürüldüğüne dair haberler de var.
Başka bölgelerde, örneğin kuzeydeki Tacikistan sınırındaki kırsal bölgelerde kadınların burka giymek zorunda bırakıldığı ve evlerinden tek başlarına çıkamadığı bildiriliyor.
Genç kadınların Taliban savaşçılarıyla zorla evlendirildiğine dair haberler de var.
Katar'daki Taliban temsilcileri ise bunun yalan haber olduğunda ısrarcı.
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