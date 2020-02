Tales Matematik Müzesi gezici TIR'ı çocuklarla buluşuyor 

İstanbul, 1 Kasım (DHA) - QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi gezici tırı Anadolu’da on binlerce çocuğun matematiğin keyifli dünyasını keşfetmelerini sağlamayı hedefliyor.

QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi gezici tırı, ilk 3 durağı olan Denizli, İzmir ve Çanakkale‘de şu ana kadar 10 bine yakın çocuğu ağırladı.

Bu hafta Artvin ve Erzurum’da olacak gezici tır Şubat 2019’a kadar; Trabzon, Erzincan, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kayseri, Adana, Konya, Ankara, Eskişehir, İstanbul ve Edirne’yi ziyaret edecek.

Toplam 34 adet modül ve beş ayrı atölye ile ilk aşamada 16 ili ziyaret edecek olan gezici tır, Anadolu’da on binlerce çocuğun matematiğin keyifli dünyasını keşfetmelerini sağlamayı hedefliyor.

Gezici tırı ziyaret edecek çocuklar, hem oyunlar hem de matematiği uygulamalı olarak yeniden keşfediyor, atölye çalışmalarına katılarak matematiğin günlük hayatımıza olan etkilerini gözlemleme fırsatı yakalıyor. Matematiği soyuttan somuta taşıyan proje matematiğe dokunma fırsatı da yaratıyor.

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede; banka olarak Minik Eller Büyük Hayaller platformumuz kapsamında birçok kurumsal sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirerek çocukların geleceğe hazırlanırken yanlarında olmayı misyon edindiklerini belirtti ve şöyle devam etti:

“QNB Finansbank olarak 2015 yılından bu yana eğitim, sanat, kültür ve kodlama eğitimleri ile yaklaşık 380 bin çocuğun hayatına dokunduk.

“Bugün matematik konusunda çocukların deneyimleyerek öğrenmelerine yardımcı olacak bu projeyi başlatmanın heyecanını yaşıyoruz.

“’QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici Tırı’nı geleceğe hazırlanırken daha analitik düşünebilen çocuklara yardımcı olmak amacıyla hayata geçiriyoruz.

“Anadolu’da 16 ilde, 34 modül ve 5 ayrı atölye çalışmasıyla on binlerce çocukla buluşacak olan gezici tır ile; çocuklarımıza, uzay, evren, dünya, yeryüzü ve tabiatın matematik bilimiyle iç içe olduğunu anlatmaya çalışacağız.

“Bu proje ile çocukların, matematiğin sadece rakamlardan ibaret olmadığını; geometriden mimariye, trigonometriden yüzde hesaplarına kadar hayatın her alanında yer aldığını görmelerini hedefliyoruz.

“Çocuklarımızın çeşitli atölye çalışmalarıyla uygulamalı şekilde öğrenerek hem eğlenceli vakit geçirmelerini hem de matematiğe olan ilgilerini artırmayı amaçlıyoruz. “Çünkü bir çocuğun hayatına dokunmanın geleceğin yenilikçi liderlerine katkıda bulunmak olduğuna inanıyor, Türkiye’nin geleceğine güveniyoruz.\"

Tales Matematik Müzesi Kurucusu Alp Ayaydın, dünyada Tales Matematik Müzesi dahil toplam 34 adet matematik müzesi olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

“Türkiye’de ilk ve tek olan Tales Matematik Müzesi 2015 yılından bu yana 7’den 70’e herkese matematiği sevdiriyor ve bu misyon ülke sınırlarını aşarak her geçen gün kitlesini genişletiyor.

“QNB Finansbank iş birliğinde ‘QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici Tır’ı projesi de bizi heyecanlandıran ve QNB Finansbank ile birlikte yol almaktan keyif aldığımız bir proje.

“Gezici tırımızda yer alan 34 modül ile ziyaretçilerimiz altın orandan dört renk problemine, açı-görüntü sayısı ilişkisinden, kanalizasyon kapağındaki sırra, Mimar Sinan köprüsünden perspektife, Sezar şifrelemesinden çeşitli mantıksal oyunlara kadar pek çok konuda bilgi sahibi oluyorlar.

“Bu proje ile amacımız 16 ilde on binlerce çocuğumuzun matematiğe dokunmasını sağlamak ve matematiğe karşı bugüne dek gelişmiş korkularının üstesinden gelmeye yardımcı olmaktır.

“Ülkemizin gelecekteki Cahit Arf’larını, Aziz Sancar’larını, Einstein’larını birlikte keşfedeceğiz, onların önünü açarak ülkemize değer katmalarını sağlayacağız.” (Fotoğraflı)