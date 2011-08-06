-TALEPLERİ KABUL EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 06.08.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasında mahkeme heyeti, Danıştay saldırısının mağdurları eski Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Ayfer Özdemir, Ayla Gönenç ve Ahmet Çobanoğlu'nun davaya katılma taleplerini kabul etti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada verilen aranın ardından, ara karar açıklandı. Buna göre mahkeme heyeti, Danıştay saldırısının mağdurları eski Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Ayfer Özdemir, Ayla Gönenç ve Ahmet Çobanoğlu'nun davaya katılma taleplerinin, suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle kabulüne karar verdi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın tanık sıfatıyla uygun görülen tarihte dinlenmesine ilişkin talebin reddini kararlaştıran mahkeme heyeti, Cumhuriyet Gazetesine molotof kokteyli atılması olayına ilişkin davada sanık olan Bedirhan Şinal'ın cezaevinde can güvenliğinin sağlanması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına hükmetti. Şinal'ın, bazı emniyet, jandarma, cezaevi görevlileri, hakim ve Cumhuriyet savcıları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin talebini reddeden mahkeme heyeti, cezaevi müdürlüklerine yazı yazılarak, Cumhuriyet Gazetesine molotofkokteyli atılması eylemine ilişkin davanın sanıklarının hesaplarına para yatıranların, gönderdikleri ve aldıkları mektupların, sanıkları ziyaret edenlerin listesinin istenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Başbakan'a suikast girişimi kapsamında açılmış dava var ise ilgili mahkemeden dava dosyasının istenmesini, soruşturma aşamasında kalmış ise de soruşturma dosyasının incelenmek üzere mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı. Sanık İsmail Yıldız'ın ceza ehliyetinin olup olmadığının ve sağlık durumunun araştırılması için bugüne kadar alınan raporlarla birlikte Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini oy birliğiyle reddetti. Duruşma, 5 Eylül'e ertelendi.