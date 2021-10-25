"Talep oluşunca konut fiyatları ciddi şekilde yükseliyor; faizi düşürmenin bir faydası olmaz"

Kamu bankaları, Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta faiz oranlarında yaptığı 200 baz puanlık indirimi uygulamaya aldı. Kamu bankalarından sabah saatlerinde yapılan ortak açıklamaya göre kurumsal kredi faiz oranları 200 baz puana kadar indirildi. Yapılan açıklamada ise ayrıca konut faizlerinin de 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29'a, 1 milyon TL ve üstünde ise yüzde 1,34'e indirildiği açıklandı. Kararın açıklanmasının ardından ise konut fiyatlarına zam geleceği gündeme geldi.

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Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, “Talep oluşunca fiyatlar ciddi şekilde yükseliyor ve faizin düşmesi zamlanan fiyatlar karşısında çok da etkili olmuyor. Faiz düştü konut fiyatı arttı, bunun bir faydası olmaz” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ise yaptığı değerlendirmede, yapılan son faiz indirimlerinin evi olmayan orta sınıf yerine, konut yatırımı yapacaklar için bir fayda sağlayabileceğini söyledi.

Gürsel, “Faizler düşse de satılık ev fiyatlarının geldiği seviyeden sonra ‘alıp kendim oturacağım’ diyen orta sınıf kolay kolay alamaz bu evleri. Düşürülen faiz oranları etkili olmaz bu insanlar için” diye konuştu.

"Düşük faiz, müteahhit ya da konut sahibine yarıyor"

Nizamettin Aşa, faiz indirimlerinin vatandaşın ödeme kabiliyetini artıran faydalı bir durum yarattığını ancak son dönemde düşen faiz oranlarının beraberinde yüklü zamlar getirerek vatandaş için avantaj olmaktan çıktığına vurgu yaptı.

“Konut faizlerinin düşürülmesi vatandaşın istediği bir şeydi. Bu uygulamaların vatandaşa her zaman bir faydası olur” diyen Aşa, “Ama son dönemde tam tersi oluyor. Talep oluşunca fiyatlar ciddi şekilde yükseliyor ve faizin düşmesi zamlanan fiyatlar karşısında çok da etkili olmuyor. Faizden elde edilecek fayda, müteahhide ya da konut sahibine gidiyor” diye konuştu.

Düşürülen faiz oranlarıyla birlikte satılık konut fiyatlarının da uygun olması gerektiğine dikkat çeken Aşa, “Hem faiz oranı hem konut fiyatları aynı anda uygun olması lazım ki tüketicinin işine yarasın” değerlendirmesinde bulundu.

"Orta sınıf kolay kolay alamaz"

Prof. Dr. Gürsel ise, yapılan son faiz indirimlerinin evi olmayan orta sınıf yerine, konut yatırımı yapacaklar için bir fayda sağlayabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Gürsel, “Mevcut fiyatlardan sonra ‘alıp kendim oturacağım’ diyen orta sınıf kolay kolay alamaz bu evleri. Düşürülen faiz oranları da etkili olmaz bu insanlar için” dedi.

Gürsel, halihazırda birikmiş mevduatı olan, satılık eve yatırım yapıp kiraya vermek isteyenlerin son faiz indirimiyle birlikte yatırım talebi oluşturabileceğini aktardı.