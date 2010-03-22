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'Talep ettik, Başbakan talimat verdi'

Başbakan Erdoğan, hizmet aracı olarak kullandığı otomobillerden birini Rize Valiliği emrine makam aracı olarak gönderdi.

22 Mart 2010 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hizmet aracı olarak kullandığı otomobillerden birini Rize Valiliği emrine makam aracı olarak gönderdi.

Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize Valiliği'nin kullandığı makam aracının sık sık arıza verdiğini belirterek, ''Misafir geldiğinde veya toplantılara katıldığımız zamanlarda bazı sıkıntılar yaşadık. Trabzon'da katıldığım bir toplantı sonrası, Rize dönüşünü arıza nedeniyle 1.5 saatte gerçekleştirebildik. Araba 2. vitesten 3. vitese geçmeyince 50-60 kilometre hızla sağ şeritten gitmek zorunda kaldık. Makam aracı olduğu anlaşılmasın diye sivil plaka taktık'' dedi.

Makam aracıyla ilgili taleplerini Başbakan Erdoğan'a aktardıklarını ifade eden Hacımüftüoğlu, ''Sayın Başbakanımız talimat verdi. Emrinde hizmet aracı olarak kullanılan otomobillerden biri Rize'ye gönderildi. Bu şekilde yeni bir araç alımı için de para harcamamış olduk'' diye konuştu.
Hacımüftüoğlu, makam aracı olarak kullanılan otomobilin sık sık arıza vermesi nedeniyle, tamir masrafının da çok olduğunu sözlerine ekledi.




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