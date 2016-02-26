Talep görmeyen 500 bin ton patates depolarda alıcı bekliyor

Geçen yıl kilosu 5 liraya kadar çıkarak zam şampiyonu olan patetesin kilosu bu yıl 40 kuruşa kadar düştü. Patatesteki düşüşün en büyük nedeni talep azlığından dolayı alıcı bulamaması. Üreticiler, Türkiye'deki depolarda 300 bin ton patatesin bekletildiğini açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, geçen yıl bölgede 1 milyon 200 bin ton civarında patates üretildiğini, üretim fazlalığına bağlı olarak fiyatların düştüğünü belirtti. Geçen yıl üreticiden 1 liraya çıkan patatesin 3-5 lira gibi yüksek fiyatlarla satıldığını hatırlatan Kenar, "Bu yıl pazarda 1,5 - 2 liraya alıcı bulan patates, depoda 40 kuruş civarında satılıyor. Yani maliyetin altında satıldığını görüyoruz. Geçen yıl çiftçi çok fazla rakama satamadı ama pazarda fiyat çok yükselmişti. Bu yıl da yine patatesi şu anda çiftçi maliyetin altında sattığı halde pazarda fiyatların düştüğünü görmüyoruz" dedi.

Çiftçilerin zararına satış yaparak mağdur olduğunu savunan Kenar, üreticilere telaşa kapılarak maliyetlerinin altında patates satmamaları çağrısında bulundu.



Patates ekme zamanının yaklaştığına işaret eden Kenar, şöyle konuştu: "Mart ayı çiftçilerimizin patates ekmesi için hazırlık yapma ayı. Ellerindeki patatesleri de bu zamana kadar bırakmasının sebebi, ekim sezonuna hazırlık içindir. Ellerindeki patatesi satıp gübre ve tohum almak istiyorlar. Depolarda şu an 300 bin ton civarında patates var. 100 bin ton patates tohumluk için bırakılacak. Kalan 200 bin ton patates ise tüccarları bekliyor. Çiftçilerimiz bahar dönemi olduğu için havaların ısınmasıyla telaşa kapıldılar. Çiftçilerimizin telaşa kapılmadan maliyetlerinin altında patateslerini satmalarını istemiyoruz."

Geçen sezon yüksek fiyatıyla gündeme gelen patates, bu yıl ihtiyaç fazlası üretim nedeniyle depolarda kaldı.

Kilosu 35 kuruştan alıcı bekliyor





Geçen yıl kilogram fiyatı 5 liraya kadar yükselen patates, Kapadokya bölgesindeki depolarda toptan ortalama 35 kuruştan alıcı bekliyor.



Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altınışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nevşehir ve Niğde'de bu sezon 1 milyon 200 bin ton civarında patates üretimi gerçekleştirildiğini, 500 bin tondan fazla patatesin hala depolarda olduğunu bildirdi.



Bir önceki yıl hasat sonrası satış fiyatlarının yüksek olması nedeniyle çiftçilerin ürüne rağbet gösterdiğini kaydeden Altınışık, "Geçen yıl fiyat yüksek olunca bu yıl için bir çok çiftçi tarlasına patates ekti bu kez de ihtiyaç fazlası oluştu. Bugünlerde depodan kilogramı 35 kuruştan satılıyor.