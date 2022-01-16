Talebi reddedildi: Prens Harry, güvenlik önlemleri alınmadan ailesini Britanya'ya götürmek istemiyor

Kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, Britanya'ya döndüğünde kendi ödeyerek polis koruması talebinin reddedilmesine karşı adli inceleme talep etti. Prens Harry'nin polis koruması, Kraliyet görevlerini bırakmasıyla elinden alınmıştı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Prens Harry'nin hukuki temsilcisi, çocukları Archie ve Lilibet ile Britanya'ya gitmek istediklerini ancak polis koruması olmadan bunun "çok tehlikeli" olacağını düşündüklerini söyledi.

Prens Harry'nin 2021 yazında Londra'ya yaptığı ziyarette aracının paparazziler tarafından takip edildiği hatırlatıldı.

Prens Harry'nin ABD'deki güvenlik ekibinin Britanya'da çalışma izni olmadığı, Britanya istihbaratıyla birlikte çalışma yetkisi olmadığı belirtilerek, polis korumasını kendi cebinden ödemesi teklif edilmişti. İçişleri Bakanlığı bu talebi reddetti.

Temsilci "Britanya Prens Harry'nin evi ve eşiyle çocuklarının güvende olmasını istediği ülke olmuştur. Polis koruması olmaması büyük bir risk oluşturur" dedi.

Prens Harry'nin küçük kızı Lilibet henüz büyükannesi Kraliçe Elizabeth'i görmedi.

Prens Harry ve Meghan Markle, Britanya'dan ayrılıp ABD'ye taşındığında dönemin ABD Başkanı Donald Trump, çiftin koruma masraflarının karşılanmayacağını söylemişti.