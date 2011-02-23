Talat: Türkiye ile başımız belada

T24 - KKTC’nin 2. Cumhurbaşkanı Talat, “Türkiye ile resmen başımız belaya girdi. En hafif deyimle Türkiye’deki insanlar Kıbrıslı Türklere dudak büküyor. Gerginlik halklar arasına yansıdı” dedi.



KKTC’nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıslı Türklerin, Türkiye’de Kıbrıslı olduklarını gizlemek zorunda kaldıklarını söyledi. “Türkiye ile resmen başımız belaya girdi” diye konuşan Talat, “En hafif deyimle Türkiye’deki insanlar Kıbrıslı Türklere dudak büküyor, hakaret edenler, kötü söz söyleyenler çok sayıda. Gerginlik halklar arasına da yansıdı” dedi.Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



KKTC’de yayın yapan Sim TV’ye açıklamalar yapan Talat, Türkiye ile ilişkilerin bozulmaması gerektiğine de işaret etti. Talat, bazı kesimlerin “AB” dediklerini ifade ederek, “AB’nin Kıbrıslı Türklerin yüzüne bile bakmayacağını” savundu.





'ERDOĞAN AĞIR SÖYLEDİ'



Türkiye ile yaşanan krizden çıkışın “kavga ile olmayacağına” dikkat çeken Talat, tarihte olmadığı kadar Türkiye ile ilişkilerin bozulduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan’ın Kıbrıslı Türklere ağır sözler söylediğini belirten Talat, “Bu sözler bir gruba yönelmiş olsa bile farketmeyeceğini, çünkü o grubun da Kıbrıslı Türklere ait bir unsur oldugunu” belirtti.



Talat, “Herkes gibi ben de kırıldım. Bu sözler, Kıbrıslı Türkler için hazmedilecek sözler değil” ifadelerini kullandı.





'TÜRKİYE’DE HAKARET'



Talat şöyle devam etti: “Marjinal de olsa bir grup, Türkiye’ye bazı ağır saldırılarda bulundu. Bu Türkiye halkının da ağrına gitti. İnsanlarımız, Türkiye’de Kıbrıslı olduklarını gizlemek zorunda olduklarını söylüyor. En hafif deyimle Türkiye’deki insanlar Kıbrıslı Türklere dudak büküyor. Hakaret edenler, kötü söz söyleyenler çok sayıda. Gerginlik halklar arasına da yansıdı.”

28 Ocak’taki mitingde açılan pankartların Türkiye’ye hakaret ettiğini anlatan Talat, şöyle konuştu, “Kendinizi Türkiye’nin yerine koyun. Sizin açınızdan demokrasinin gereği olan pankart, Türkiye açısından rencide edici olarak algılanıyor.” Talat küfürlü pankart içinde “soruşturma açılması gerekiğini” kaydetti.





‘SORUMLU EROĞLU’



Yaşananlardan Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu sorumlu tutan Talat, “Sorunun başı Eroğlu’dur, Ateşi yakan Eroğlu’dur. Yakan kişi itfaiyeci olabilir mi?” diye sordu.

Talat, 2 Mart’ta yapılacak “Toplumsal Varoluş 2” mitingine katılıp katılmayacağı ile ilgili bir soruyu da şöyle yanıtladı: “İyileştirici bir rol oynamak gibi bir sorumluluğum var. Gerekeni yapacağım. Her zaman halkımın yanındayım. Mitinge katılmak ya da katılmamak gibi bir açıklama yapmak için henüz erken.”





