Talat Şalk: Öcalan güvenilir adam değil, zamana ve zemine göre konuşuyor

Hülya Karabağlı

Ankara

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nda dinlenen, eski Ankara DGM ve İmralı Savcısı Talat Şalk, özel yetkili mahkemede kararı bağlanan Balyoz davası için, “Hangi hukukçu olursa olsun beni ikna edemez, ortada icra harekete yok, ama hem adamları tutukladılar hem de büyük cezalar verdiler” dedi. Şalk, İmralı’da sorguladığı Abdullah Öcalan’la ilgili, “Güvenilir bir adam değildir, zamana ve zemine göre konuşur, bugün farklı yarın farklı şey söyler. Amacı da büyük bir Kürdistan kurmaktır, faaliyetleri de buna yöneliktir” dedi.

DGM döneminde hukuka bağlı çalıştık

Abdullah Öcalan ve Beyaz Enerji davalarında da savcılık yapan Şalk, DGM döneminde “hukuka bağlı çalıştıklarını” söyledi. 3. Yargı paketiyle kaldırılmasına karşın Ergenekon, Balyoz ve KCK davaları için istisnai olarak görevde olan özel yetkili mahkemeler arasında ‘birlik görmediğini’ belirtirken, Bu mahkemelerdeki “gizli tanık” uygulaması için “Bizim zamanımızda olmadı, dinlenmedi” dedi.

Pişmanlık yasaları insanlığa yakışan bir şey değil

Pişmanlık yasalarını da onaylamadığını, yanlış bulduğunu anlatan Şalk, “İnsanlığa yakışan bir şey değil, yanlış bir şey” dedi. Şalk, Balyoz davası için “Hangi hukukçu olursa olsun beni ikna edemez, ortada icra harekete yok, ama hem adamları tutukladılar hem de büyük cezalar verdiler” sözleriyle eleştirdi.

MİT başlangıçta Öcalan’ı kullanmış olabilir

Talat Şalk, komisyon üyelerinin soruları üzerine Abdullah Öcalan’ın başlangıçta MİT tarafından kullanılmış olabileceğini söyledi ve “ Ama PKK’yı kurduktan sonra MİT’in kontrolünden çıkıyor. Öcalan bir iki kez yakalanacakken son anda kurtuldu. Daha Türkiye’deyken Suriye Muhaberat’ı ile anlaşmış. 12 Eylül’den sonra da Suriye’ye gidip, Hafız Esad’ın kamplarında eğitildiler” dedi.

Öcalan’a 10 saatlik sorgulama

Kenya’da yakalanıp getirildikten sonra 10 saat süreyle sorgulayıp, yargılamasında da savcılık yaptığını anlatan Şalk, “Güvenilir bir adam değildir, zamana ve zemine göre konuşur, bugün farklı yarın farklı şey söyler. Amacı da büyük bir Kürdistan kurmaktır, faaliyetleri de buna yöneliktir” dedi.

'Hizbullah’ı bana göre devlet kurmadı'

Hizbullah’ın PKK’ya karşı devlet tarafından kurulup kurulmadığı sorusuna, Şalk, “1990’ların başında PKK’nın karşısında devlet gerilemiştir. Alay, tabur komutanları acz içindeydi. O sırada Hizbullah diye bir örgüt çıkmış, sokakta PKK’lıları temizliyor, düşmanımın düşmanı örneğinden hareketle yaptığı eylemlere göz yummuş olabilirler. Bana göre o örgütü devlet kurmamıştır, çünkü zamanı geldiğinde tepesine binmiştir”

Patalya toplantılarına gittim

Şalk, Ergenekon davasında gündeme gelen Patalya Oteli’nde bazı toplantıları katılmasına ilişkin sorulara da, “Kamran İnan’ın daveti üzerine iki-üç kez ben de gittim. Hurşit Tolon ve Şener Eruygur ile birlikte pek çok kişiyi orada gördüm. Parti kurma arayışındaydılar ama kurabilecek durumda değillerdi. Çünkü hiçbiri de birbiriyle uyuşacak insanlar değillerdi, birlikte parti kuramazlardı, nitekim de kuramadılar” yanıtı verdi.