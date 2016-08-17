Talât Sait Halman çeviri ödülü başvuruları başladı

İKSV’nin 2015 yılında şiir, öykü, roman gibi edebiyat alanındaki yapıtların nitelikli çevirilerini desteklemek amacıyla, Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı olan ve 2008-2014 yılları arasında İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı olarak görev yapan, 2014 yılında hayata veda eden ; yazar, çevirmen, akademisyen, diplomat ve siyasetçi Talât Sait Halman anısına başlattığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün ikincisi için başvurular başladı.

Şiir, öykü, roman, tiyatro oyunu ve çocuk kitabı gibi edebiyat alanındaki yapıtların çevirileriyle başvurulabilen ödülün kazananına 15 bin TL tutarında maddi destek sunulacak.

ArtfulLiving'in haberine göre, başkanlığını yazar Doğan Hızlan’ın yaptığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu, yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ahmet Cemal, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ve yazar Kaya Genç’ten oluşuyor.

Yayınevleri veya çevirmenler herhangi bir dilden Türkçeye çevrilmiş, ISBN numarası almış ve ödül yılı içinde yayımlanmış edebiyat yapıtlarıyla ödül için başvurabilecekler. İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün kazananı Siren İdemen, Georges Perec’in La Boutique Obscure: 124 Rêves adlı eserinin Karanlık Dükkân: 124 Rüya adlı çevirisiyle ödüle layık görülmüştü. 2016 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü için başvurular 4 Kasım 2016 saat 17.00’ye dek kabul edilecek.

​Başvuru süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi şartname bölümünde bulabilir, başvuru formunu buradan indirebilirsiniz.