Talât Sait Halman Çeviri Ödülü 2020 değerlendirmelerinde dört çevirmen finale kaldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV), bu yıl altıncısını düzenlediği Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü 2020 yılı değerlendirmelerinde dört çevirmen finale kaldı.

Finale kalan eserler şu şekilde:

Erdem Kurtuldu - Günler Aylar Yıllar (Yan Lianke çevirisi)

Berna Günen - Safdil (Voltaire çevirisi )

Günay Çetao Kızılırmak - Şeytan - Peder Sergi (Lev Nikolayevich Tolstoy çevirisi )

Ekin Özlü Akseki - Karanlık Dükkânlar Sokağı (Patrick Modiano çevirisi )

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü ile, Seçici Kurul tarafından belirlenen yapıtın çevirmenine 20 bin TL tutarında nakit desteği sağlanacak. Başkanlığını yazar Doğan Hızlan’ın yaptığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay; yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın; yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşuyor. Ödülün sahibi, Seçici Kurul tarafından ocak ayında açıklanacak.

Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı olan ve 2008-2014 yılları arasında İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı olarak görev yapan Talât Sait Halman anısına 2015’te başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün ilki, 2015’te Georges Perec’in La Boutique Obscure: 124 Rêves adlı eserinin Karanlık Dükkân: 124 Rüya adlı çevirisiyle Siren İdemen’e; ikincisi Anna Seghers’in Transit adlı eserinin aynı adlı çevirisiyle Ahmet Arpad’a; üçüncüsü James Joyce’un Finnegans Wake adlı eserinin Finnegan Uyanması adlı çevirisiyle Fuat Sevimay’a ve dördüncüsü Alberto Manguel’in Dönüş adlı novellasını İngilizce aslından Türkçeye çeviren Ülker İnce’ye sunulmuştu.



Ödülün beşincisi ise, Mathias Enard’ın Fransızca aslından çevirdiği eseri Pusula ile Ebru Erbaş ve Leonid Nikolayevic Andreyev’in Rusça aslından çevirdiği eseri Kızıl Kahkaha ile Kamil Kayhan Yükseler arasında paylaştırılmıştı.