Talat: Önemli adımlar atıldı

T24 - KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bugün yaptıkları görüşmede, ''oldukça önemli adımlar atıldığını'' ve geniş açıklamanın, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un ziyaretinde yapılacağını bildirdi.



Talat, bugün ''Yönetim ve Güç Paylaşımı'' konusunun ele alındığını ifade ederek, heyetlerin görüşmeyi sürdürdüğünü, Ban'ın Kıbrıs ziyaretinin prosedürüne bağlı olarak yapılacak açıklamalar üzerinde çalıştıklarını kaydetti.



Üçer günlükten iki tur halinde yapılan yoğunlaştırılmış görüşmelerde ''Yönetim ve Güç Paylaşımı'' başlığı altındaki ''sorunlu'' konularda ''oldukça önemli ilerleme sağladıklarını'' belirten Talat, ''İçeriğini, tam anlaşma, tam mutabakat sağlanmadan şu anda tartışmam pek mümkün değil, ama şunu ifade edebilirim; gerçekten, oldukça önemli adımlar atılmıştır. Ancak konular görüşülmeye devam edilecektir'' dedi.



BM Genel Sekreter'in gelişinde müzakerenin devamının öngörülmediğini, Ban'ın sürece destek verdiğini ifade etmek ve bu desteğini göstermek üzere geleceğini kaydeden Talat, Ban'ın liderlerden talebi olup olmadığını bilmediklerini, ama süreçteki ilerlemeyle ilgili liderlerin görüşlerini özetleyeceğini söyledi.



1 Şubat Pazartesi günü yeniden bir araya geleceklerini anımsatarak, o günden sonraki görüşme sürecini belirlemediklerini ifade deden Talat, şu an için görüşmelere ara verme kararları olmadığını kaydetti.



Talat, ''Beklediğiniz gelişme sağlanabildi mi'' sorusu üzerine, ''Kısmen sağlandı. Onun için çok dikkatli seçtim kelimeleri. Bizim maksadımız tamamen sağlamaktı. Zaten bu maksatla bir de paket vermiştik. Bu paketi de Kıbrıs Rum tarafı ne yazık ki kabul etmemişti, reddetmişti. Görüştüğümüz konular arasında tabii ki paketin unsurları da var, doğal olarak'' diye konuştu.



Görüşülen konularla ilgili bir mutabakata varma hedefinde olduklarını anımsatan Talat, ''Konularla ilgili gerçekten ciddi ölçüde yakınlaşma olduğunu söyleyebilirim. Ancak mutabakatı anons edecek durumda değiliz'' dedi.



Talat, başka bir soru üzerine, Ban'ın ziyareti sırasında, Genel Sekreterin düzenleyeceği basın toplantısında ''ortak açıklama'' yapılacağını ve bunun üzerinde çalışıldığını belirtti.

