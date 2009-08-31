Talat: Kalıcı bölünme olasılığı büyüyor

KKTC Cumhurbaşkanı Talat, Kıbrıs’ta kalıcı bir bölünmenin giderek daha güçlü bir olasılık haline geldiğini söyledi.



Kıbrıs’ta 3 Eylül’de başlayacak olan ikinci tur görüşmeler öncesinde müzakerelerde gelinen aşamayı Milliyetten Sefa Karahasan'a anlatan KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, “Adada kalıcı bölünme olasılığının güçlendiğini” söyledi. Kürt açılımını “Bundan büyük bir vatanseverlik olamaz” diye değerlendiren Talat, “Kıbrıs sorununun çözümü Türkiye’deki demokratikleşme ve açılımları etkiler” dedi. Türkiye’ye “Kıbrıs emin ellerde, Kıbrıs’ı kimse satmaz, sattırmaz” diye seslenen Talat satırbaşlarıyla şunları kaydetti:



GÖRÜŞMELER SONSUZA KADAR SÜRMEZ: Görüşmeler sonsuza kadar sürmez. Dur diyeceğimiz nokta mutlaka olacak. Her şeyin bir sonu olduğu gibi görüşmelerde eğer başarılı olunmazsa, bu süreç zaten kendiliğinden çöker. Sonuçta başarısızlık halinde taraflar isteksizleşecek ve çökecek. Çözüm olabilir noktasındayım. Çözüm olacak diye bir kesin kanaat ortaya konulamaz ki?



HRİSTOFYAS KOMİK: Türkiye ile kıyas kabul edilmez Kıbrıs. Türkiye dev bir ülke. Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas’ın Türkiye’yi tehdit etmesi biraz komik oluyor. Hristofyas’ı her zaman uyarıyorum. Türkiye’ye saldırdığın yeter. Yanlış yapıyorsun. Türkiye seni muhatap almaz. Sana cevap vermez.



GÜZELYURT-KARPAZ: Rumlar isterse Karpaz ve Güzelyurt’u verme isteğinde değilim. Bu konular henüz görüşülmedi. Basın yoluyla konuşmayayım.



KALICI BÖLÜNME: Kalıcı bölünme gün geçtikçe daha güçlü bir ihtimal haline geliyor. Bu da bir gerçektir. Bunu da söylüyorum. Kalıcı bölünme ihtimali çözüm olmadıkça güçlenir.



TÜRK ASKERİ KONUSU: Türk askerinin çözüm bulunana kadar burada olması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Kıbrıs sorunu çözülmeden, Türk ordusu çekilse, Kıbrıs Rum tarafı Kuzey’deki egemenliğini gerçekleştirmeye doğru yönelecek. Rum gelecek, “Bu ev benimdir” diyecek. O zaman çatışma olacak. Türkiye olmasaydı bu mücadele olmazdı. Kıbrıslı Türklerin direnişi söz konusu olmazdı.



CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI: Eğer gerçekten çözüm kapıları tamamen kapanırsa, o zaman durumu değerlendirmek gerekir. Benim hedefim, misyonum Kıbrıs sorununu çözmektir. Misyonumla bağdaşmayan bir koşul ortaya çıkarsa doğaldır ki benim orada yerim yok.



KKTC’NİN TANITILMASI: Hayallerle konuşmayalım. KKTC’nin tanınma ihtimali olsa, elbetteki bugün çok daha farklı noktada olurduk. O bir seçenek olsaydı, bugüne kadar bir çok siyasi görüş bunu bayrak yapar yola çıkardı. Elbetteki böyle bir şey varsa, onun zamanlaması değerlendirilerek yapılır.



KURAN KURSLARI: Son derece rahatsız edicidir. Ve bu ülkede ilk defa çıkmıştır. Bunun olmaması lazım. Bunun doğru olanı da, din eğitiminin okullarda verilmesidir. Okul zamanı verilmesidir. Yaz tatillerinde değil. Gidişatı kötü görüyorum. Kıbrıs’ta olmayan şeyler oluyor.



KIBRIS’IN SATILMASI: Kıbrıs satılır mı, hiç insan vatanını satar mı? Kıbrıs’ı kimse satmaz. Türkiye halkına şunu söyleyim, Kıbrıs sorunu kimse merak etmesin emin ellerdedir. Kimse endişe etmesin, Kıbrıs’ta Kıbrıs Türkünün ve Türkiye’nin aleyhine olacak bir anlaşma olmaz. Karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşma peşindeyiz. Bu anlaşma da Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin aleyhine olamaz.